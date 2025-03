Dai sogni bianconeri al mese verità nerazzurro

Ascolta ora 00:00 00:00

A voler essere dissacranti c'è maggiore tensione dal passaggio all'ora legale che dal ritorno del campionato di calcio. Giorni di grandi rientri, è tornato Ibra a Milanello, è tornato Tudor alla Continassa, l'aria che tira non eccita altre fantasie, soprattutto in questo sabato di calendario grigio. Può essere forse stimolante il debutto in panchina di Igor Tudor con tutto quello che comporta il post Motta ma siamo ai dettagli, il popolo juventino sogna un finale strepitoso della squadra, la propaganda questo suggerisce, addirittura Vlahovic, considerato una scarpa dai precedenti gestori sia l'allenatore sia il capo dell'area calcistica, dovrebbe essere l'uomo della svolta. Può essere curiosa la trasferta della Roma a Lecce in relazione alle parole di Claudio Ranieri che meriterebbe il premio Ussi (Unione Stampa Sportiva) per i titoli che regala ai giornalisti, ha tolto dal mercato Gasperini e ha fatto intendere che ci saranno sorprese sul nome del proprio successore. In verità la partita più interessante arriverà domani al Maradona, c'era una volta Napoli-Milan ma stavolta è appuntamento diverso, ritiratisi i fuoriclasse la sfida è minore soprattutto per responsabilità dei rossoneri, perché Conte sta facendo il suo e di più, il Milan è staccato di 14 punti, distanza che non ha giustificazioni, il Napoli andrà in campo conoscendo il risultato di Inter-Udinese che, come si scriveva un tempo, sulla carta non prevede colpi di scena, Inzaghi può nuovamente utilizzare titolari importanti, Dimarco su tutti, mentre Runjaic deve rinunciare all'unico talento, anche se datato, il francese Thauvin.

Non va trascurato il fatto che Milan e Inter giocheranno la semifinale di coppa Italia mercoledì sera, poi i nerazzurri torneranno in campo sabato per l'anticipo a Parma a causa dell'impegno di martedì in Baviera, nella champions contro il Bayern. Si affolla, dunque, il calendario in esclusiva per Inzaghi, è l'ora della verità per i campioni d'Italia. Gli altri stanno sul trespolo, come uccelli del malaugurio, badando ai propri interessi.