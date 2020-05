Dall'Italia regina d'Europa al baro dei Gp

Il soffitto è azzurro sopra la console: l'Italia ha vinto l'Uefa eEuro 2020 ed è Campione d'Europa. Un risultato eccezionale quello firmato dalla eNazionale Timvision Pes, composta da Rosario Npk_02 Accurso, Nicola nicaldan Lillo, Carmine Naples17x Liuzzi e Alfonso AlonsoGrayfox Mereu, capace di andare contro ogni pronostico e centrare una vittoria storica. E così, mentre in Italia il calcio giocato annaspa, ecco che quello virtuale vive uno dei suoi momenti più gloriosi. Dopotutto, si tratta di una vera e propria impresa in uno dei tornei per Playstation 4 più importanti, che ha visto la partecipazione, tra qualificazioni e fase finale, di 55 nazionali. E alla fine, abbiamo trionfato noi, grazie ad un gol di Insigne allo scadere che ci ha permesso di vincere la quarta e ultima partita della finale contro la Serbia.

Ma fin dall'inizio, l'Italia ha dimostrato di poter essere grande protagonista. Nel girone gli azzurri hanno battuto Danimarca e Serbia, ai quarti Israele e in semifinale la favorita Francia, in una partita che, virtuale o no, non è mai una semplice partita. Poi la finale, tiratissima, di nuovo contro la Serbia, finita 3 a 1. Ma, a quanto pare, questo è solo l'inizio, perché dopo l'Europa, l'Italia proverà a conquistare il mondo, visto che si parla già di un Mondiale virtuale organizzato dalla Fifa.

Perché vincere è bello ed è giusto fare il massimo per riuscirci, anche nel mondo eSport. A volte, però, si supera il limite pure qui, come ha fatto Daniel Abt, pilota Audi in Formula E. In questo periodo, con le macchine ferme ai box, le sfide del Motorsport sono passate sull'asfalto virtuale. Addirittura, la Formula E ha organizzato una manifestazione parallela, con classifica costruttori e tutti i 24 piloti veri. Tra questi anche Abt, che domenica sarebbe dovuto scendere in pista nell'ePrix di Berlino. Sarebbe dovuto, perché il tedesco ha avuto la splendida idea di far gareggiare al suo posto un 18enne virtual racer professionista, Lorenz Hoerzing, il quale, tra l'altro, è riuscito a chiudere terzo. Forse, è stata proprio la bravura del ragazzo a smascherare l'inganno, dato che, prima di domenica, Abt non era riuscito a fare ancora punti. In più, il pilota Audi non si è mai fatto vedere nella videocamera durante la sfida e al momento della premiazione virtuale è sparito.

E pensare che sono gare in cui lo sport è più che altro intrattenimento a scopo benefico, ma evidentemente era troppo forte la voglia di Abt di vincere, o almeno di evitare l'ennesima brutta figura, che però è arrivata lo stesso in termini ben peggiori. Ora, dopo le scuse, per il pilota in arrivo una squalifica e una multa da 10mila euro, ma potrebbero esserci ripercussioni anche nelle corse vere, visto che si tratta di un pilota ufficiale Audi e l'immagine conta nel mondo reale. Con il senno di poi, un quindicesimo posto in una gara virtuale, non sarebbe stato poi così male.