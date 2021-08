Dazn manda in tilt anche le scommesse

Se Dazn piange, il mondo delle scommesse non ride. I casi di buffering a macchia di leopardo e i blocchi repentini durante la trasmissione delle prime partite di Serie A non hanno mandato su tutte le furie soltanto tifosi e appassionati. A pagarne le conseguenze sono anche gli operatori del betting, nello specifico per i palinsesti legati alle puntate live, quelle effettuabili a partita in corso in base allo svolgimento della gara. Un tesoretto a forte rischio perdite perché i periodi di blackout o la mancata fluidità delle immagini non sono conciliabili né con la tempestività dell'azzardo né con il brivido di piacere che provoca allo scommettitore, voglioso di sfidare la sorte sull'assegnazione di un calcio d'angolo, sulle ammonizioni o sul gol del proprio cavallo vincente.

La discrepanza non è solo tra chi guarda il match su Sky (il cui segnale arriva prima) e Dazn, ma anche tra chi è davanti alla tv e chi è allo stadio, con relativa disparità di trattamento inconciliabile con l'essenza stessa della scommessa. Cristiano Cinotti, Sportsbook Manager di Sisal spiega: «Le quote e le principali informazioni sull'andamento della partita si aggiornano in tempo reale sulle piattaforme di gioco, correndo il rischio di anticipare alcuni momenti clou come gol, rigori sbagliati o cartellini. Per fortuna l'accordo destinato ai locali pubblici ci ha consentito di ripristinare quelle giocate live che avevamo pensato di dover escludere, proprio a causa della discrepanza di diversi secondi tra la realtà e lo streaming. Le scommesse in diretta ormai rappresentano una modalità di gioco in continua crescita rispetto alle puntate classiche del pre gara».

Intanto ieri, dopo il primo discusso weekend di Serie A, l'AgCom ha confermato la tenuta delle rete internet nazionale e ha messo Dazn alle strette, riservandosi «di prendere provvedimenti anche urgenti a tutela dei singoli consumatori» qualora i disservizi dovessero continuare. Da domani torna già il campionato. Con l'incubo che alle porte ci sia un altro fine settimana di passione.