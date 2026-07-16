La delusione Mbappé: il Pallone d'Oro resta lontano

Niente terza finale consecutiva per la Francia, niente lieto fine per Deschamps, niente Pallone d'Oro per Mbappé, cui resta la speranza di vincere la classifica dei cannonieri mondiali, per quel che vale. Se la giocherà sabato, nella sfida che vale il terzo posto, cioè niente per la squadra considerata unanimamente la più forte. Nel 1958, nell'analoga finalina contro la Germania, Just Fontaine segnò 4 gol, portando il totale personale di quell'edizione a 13, record tutt'ora imbattuto. Il capitano dei Bleus è stato l'ultimo ad arrendersi alla Spagna, ma nemmeno lui è riuscito a impedire il rovescio della Francia, inatteso, ma certo meritato.

Deschamps ha riconosciuto i meriti avversari, non senza accusare l'arbitro ("siete sicuri che fosse all'altezza di una semifinale mondiale?"), non raccogliendo però molti consensi fra i suoi connazionali, che anzi dopo un Mondiale evidentemente al miele, per i risultati fino a Dallas positivi, sono tornati a criticarlo nel momento della sconfitta. Non ha convinto la scelta di lasciare fuori il romanista Koné per fare spazio al fedelissimo Tchouaméni, ma non è stata certo quella la causa della sconfitta. E il rigore causato da Digne (lo vuole il PSG), diventato titolare a Mondiale in corso, al posto dell'ex milanista Hernandez? E Olise disperso a marcare Rodri senza mai prenderlo?

Le critiche dureranno poco, lasciando spazio ai rimpianti, perché Deschamps sabato chiuderà la lunga avventura da ct, 14 anni e 4 Mondiali, con il titolo del 2018, ma anche sconfitte dolorose come questa o l'Europeo perso in casa nel 2016.

Finora, 185 partite sulla panchina Bleu (120 vittorie, 35 pareggi, 30 sconfitte), che aveva ereditato dall'ex compagno Laurent Blanc proprio dopo una sconfitta (quarti di finale agli Europei 2012) con la Spagna, quanto mai bestia nera dei francesi. Gli subentrerà Zidane, che la critica francese voleva in panchina al posto suo già dopo Qatar 2022 e poi ancora dopo Euro 2024.