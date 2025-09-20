Il derby decaduto e una Serie A di mammoni

Che il calcio sia un gioco strano lo si è capito in questo turno d'avvio della champions league. Sembrava che la Juventus, reduce da tre vittorie di campionato, potesse ribadire l'andazzo e invece ha acciuffato un pareggio, celebrato come un trionfo, all'ultimo colpo di testa. Sembrava anche che l'Inter, ammaccata dopo la sconfitta di Torino, potesse pagare il conto ad Amsterdam, già pronta la lettera di esonero per Sommer e Chivu, l'Inter ha vinto con il merito del portiere svizzero e le scelte dell'allenatore rumeno. Sull'Atalanta inutile infierire, già priva di titolari si è esposta al peggio contro i campioni d'Europa, infine il Napoli gonfio di gloria nostrana le ha buscate da un avversario nettamente superiore. Totale: l'Europa non è la serie A ma di quest'ultima dobbiamo tenere conto, dunque oggi la Juventus, di cui sopra, va a Verona dove Tudor ha lasciato buona memoria ma c'è poco da fare i romantici, i bianconeri non possono rilanciare continuamente la zona Cesarini che fu juventino, da calciatore e allenatore, ma è roba antichissima e oggi c'è bisogno di polpa. Il Milan deve stare attento alla trappola friulana, nella prima fase della stagione l'Udinese può combinare scherzi a chiunque, lo sa l'Inter e lo devono sapere i rossoneri con lo spogliarellista Allegri in tribuna. I geni della Lega hanno piazzato il derby di Roma all'ora della gita ai castelli o al mare, Lazio-Roma è partita di malinconie e paure, chi vince uccide l'altro, continua la storia di Romolo e Remo, la capitale vive tutto l'anno per il derby, nel caso chi rischia maggiormente è la Roma partita con prospettive ben più solide di quelle della Lazio, dopo tre turni siamo già alla crisi, situazione dalla quale è uscita l'Inter che contro il Sassuolo non ha storia diversa dall'1 fisso.

Fa strano che il computer abbia trasferito a lunedì la partita del Napoli contro il Pisa. Si dirà perché Conte ha giocato giovedì, però ribatto: il Manchester City gioca regolarmente domani a Londra contro l'Arsenal. Restiamo sempre un popolo di mammoni.