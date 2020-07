La prende a pugni in discoteca: calciatore le rompe la mandibola

Brutte notizie per l'ex giocatore della Fiorentina Abdou Diakhate che dovrà rispondere di un'aggressione ai danni di una ragazza Samantha Luisa Duarte che ha denunciato il fatto diretttamente sulla sua pagina ufficiale di Facebook. La donna di vent'anni ha pubblicato un video sul popolare social denunciando questo increscioso accaduto: "Ciao a tutti, mi chiamo Samantha Luisa Duarte e giovedì sera sono stata aggredita da un ex giocatore della Fiorentina Abdou Diakhate", inizia così il racconto della giovane.

Il racconto

La ragazza è poi entrata nei dettagli e nei particolari di questa aggressione: "Lui mi ha chiamato per parlare e mi ha tirato un cazzotto in faccia, mi ha rotto la parte destra e sinistra della mandibola e lunedì sarò operata. Sono costretta a mangiare pappine e sarò anche costretta a fare riabilitazione una volta operata", la spiegazione della donna che ha poi rincarato la dose: " Quando sono stata picchiata sono stata lasciata in una pozza di sangue, nessuno mi ha aiutato tranne la mia amica. I buttafuori hanno scortato lui alla macchina... non esiste un uomo che possa rompere le ossa ad una donna e invece di essere soccorsa lei viene scortato lui solo perché è un famoso calciatore. Voglio giustizia!" , si conclude così il triste racconto di Samantha con la voce rotta dal pianto.

Francesco Di Luciano, legale della ragazza, ha presentato denuncia in Procura e ora sono in corso degli accertamenti da parte della squadra mobile fiorentina per capire realmente quanto accaduto nella notte tra il 23 e il 24 luglio. Samantha ha ricevuto una prognoso di 30 giorni per la rottura della mandibola e come da lei affermato lunedì dovrà essere operata. Pare che Diakhate fosse stato scortato fuori dalla sicurezza ma sembra anche che nessuno del locale si fosse reso conto della gravità della situazione di Samantha.

La difesa di Diakhate

Il legale di Abdou Diakhate ha invece spiegato come il suo assistito, in compagnia della sua attuale fidanzata Clara, fosse stato avvicinato con fare minaccioso proprio da Samantha. Queste le parole di Massimiliano Manzo all'Ansa: “Venerdì 24 luglio, il calciatore si trovava in un locale in compagnia della fidanzata Clara. La coppia veniva avvicinata con fare minaccioso”, inizia così il racconto del legale.

“Nonostante fosse stata invitata dal calciatore ad allontanarsi, tentava di aggredire la coppia e colpiva alla testa il calciatore, il quale, frastornato, si difendeva istintivamente colpendo il viso della donna che però non si fermava e continuava ad inveire minacciosa. Si tratta quindi di un evidente caso di legittima difesa nel quale Abdou Diakhate ha agito per difendere se stesso e la sua fidanzata" , la conclusione dell'avvocato dell'ex calciatore della Fiorentina.

