Drommel, dal talent alla Nazionale

Di primo acchito, la storia di Joël Drommel ricorda quella del portiere dello Spezia Ivan Provedel, che fino a 15 anni si disimpegnava come giocatore di movimento nelle giovanili del Pordenone, prima di cambiare ruolo e finire tra i pali. Più o meno alla stessa età, Drommel giocava come centrocampista nell'Almere City, una delle più recenti società professionistiche olandesi, visto che l'omonima città, sita su un terreno recuperato dalle acque nell'ambito del progetto di sbarramento dello Zuiderzee, aveva visto sorgere la prima casa solo nel 1976. Rispetto a Provedel, Drommel è arrivato ancora più in alto, fino alla nazionale, visto che il ct dell'Olanda Frank de Boer lo ha convocato per il trittico di partite contro Spagna, Bosnia Erzegovina e Polonia. Da tre stagioni Drommel è titolare del Twente, club che una decina di anni fa arrivò anche a vincere il titolo, prima di subire un forte ridimensionamento per problemi finanziari. Ma non è stata solo la decisione di indossare i guanti da portiere a far svoltare la carriera di Drommel, visto che dopo il cambio si ritrovò in un club amatoriale. Il padre, ex portiere, lo iscrisse a The Chance, un talent organizzato dalla Nike a livello mondiale, con tre livelli di selezione. Drommel fu tra i cinque vincitori, il cui premio consisteva nell'ingresso alla Nike Academy, dove veniva offerto un percorso professionale a stretto contatto con le migliori realtà calcistiche. Per lui però non fu necessario trasferirsi in Inghilterra, sede del vivaio aziendale, visto che al termine del talent si era già fatto avanti il Twente con un contratto. Drommel ha iniziato a far parlare di sé nel 2017 quando in Coppa d'Olanda parò un rigore a De Ligt e il Twente, all'epoca in B, eliminò l'Ajax. L'approdo in nazionale è frutto anche di circostanze favorevoli, vista l'assenza di tre numeri uno (Cillessen, Zoet, Bijlow), ma all'ex centrocampista, quarto portiere meno battuto nell'attuale stagione olandese, il talento non sembra proprio mancare.