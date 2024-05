Due Aspirine amare. Roma, serve l'impresa

Serviva la notte perfetta e una maggiore brillantezza. Invece sono arrivati errori e qualche affanno sulle azioni offensive dei rivali. La Roma di De Rossi cede in casa dell'imbattuto Bayer Leverkusen e mostra di essere un po' in riserva nel finale di stagione in cui è chiamata a tenere il punto in Europa e in campionato. La terza finale consecutiva in campo continentale dei giallorossi è ora più lontana, visto che un'impresa in Germania giovedì prossimo appare complicatissima. E ieri sera all'Olimpico i tedeschi hanno dimostrato il perchè non hanno mai perso una partita nell'intera annata: la squadra di Xabi Alonso ha evidenziato buona organizzazione di gioco, ottimo possesso di palla, continua rotazione dei calciatori che non dà punti di riferimento agli avversari e un attaccante - Florian Wirtz, oggi 21 anni - che ha grande feeling con il gol (dallo scorso marzo solo Kane, Mbappé e Palmer hanno segnato più del 10 del Bayer).

Non mancano le occasioni per i giallorossi (la traversa di Lukaku e il tiro di Pellegrini di poco a lato) ma quando il Bayer affonda sono dolori. Ne sa qualcosa l'olandese Karsdorp, il cui velenoso passaggio all'indietro dà il via all'azione del primo gol tentonico, ma in più di un'occasione la Roma rischia lo 0-2 (che poi arriverà quasi in fondo alla gara con una magia da fuori area di Andrich che sorprende Svilar) facendosi trovare scoperta. Dybala, marcato per lunghi tratti della gara a uomo da Hincapié, non si accende mai, Lukaku conferma la scarsa capacità di incidere in gare di alto livello, i guizzi di El Shaarawy sono rari. Il solo Paredes prova a essere efficace tra le linee di passaggio dei tedeschi, mentre capitan Pellegrini - conclusione pericolosa a parte - fatica a emergere sugli avversari diretti. Le occasioni per Cristante e Karsdorp sono fuochi di paglia, il Bayer resta ben quadrato in campo rischiando davvero poco. E colpendo di nuovo con Andrich, gol che porta a un accenno di rissa più per la frustrazione giallorossa che altro. Il subentrato Abraham fallisce poi a tempo scaduto il gol dell'1-2. A Roma arriva il 47° risultato utile di fila del Bayer e il risultato cambia la storia della semifinale rispetto all'anno scorso.

Il derby italiano in finale rischia di non esserci nemmeno quest'anno.