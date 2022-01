La reazione di Dybala dopo il gol gela tutti. Poi la frase: "Non parlo..."

La rete del redivivo Paulo Dybala ha permesso alla Juventus di Massimiliano Allegri di sbloccare la partita contro l'incerottata Udinese di Cioffi priva di diversi giocatori positivi al Covid-19. La Joya per una volta è tornato ad essere decisivo per le sorti della sua squadra. Il 28enne di Laguna Larga non se la sta passando bene a Torino, ormai da un paio d'anni, non riesce più ad essere incisivo come in passato e il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno del 2022, è un miraggio anche per le parole della dirigenza che l'hanno parecchio irritato (almeno secondo quanto riportano in Argentina). Il gesto di sfida andato in scena contro l'Udinese, poi, è solo l'ennesima testimonianza di come i rapporti siano tesi.

Dybala dedicándole el gol al boludo de Nevded por no renovarle, que hombre pijudo dioooospic.twitter.com/EZlx64xTWo — Juventus-ARG (@JuventusARG_) January 15, 2022

Sguardo di sfida

L'attaccante argentino ha sbloccato la sfida con poi vinta per 1-0 contro l'Udinese ma niente esultanza con la classica Dybala mask, nessuna esultanza e uno sguardo freddo come un iceberg verso la tribuna dello Stadium " Dybala? Io non mi confronto con nessuno, quello che ho detto per lui vale per tutti. Voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere da chi porta la maglia numero 10 della Juventus" , questo il messaggio dell'amministratore delegato nei confronti del suo giocatore.

Il rinnovo da 10 milioni di euro tarda ad arrivare e per questa ragione l'ex Palermo si starebbe irritando e guardandno attorno. La sua mancata esultanza e lo sguardo di sfida sono la testimonianza di come la situazione sia davvero complicata. Ecco le parole di Dybala al termine di Juventus-Udinese: "Cercavo un amico che avevo invitato, ma non lo trovavo in tribuna, c'era tanta gente. Se mi dovete credere? Non lo so, dipende da voi. Il rinnovo? Ci sono state tante notizie e sono successe tante cose. Preferisco non parlarne".

Inter in agguato?