E Milano sogna anche nella pallavolo

Milano continua a sognare, Piacenza riapre i giochi. Si può riassumere così la situazione dei playoff della Superlega di volley maschile, in una corsa Scudetto che non smette di regalare emozioni e che sabato potrebbe decretare i nomi delle due finaliste che andranno a giocarsi il tricolore.

Il risultato a sorpresa del terzo atto delle semifinali è arrivato, ancora una volta, da una Milano che non vuole smettere di stupire. Dopo aver eliminato al primo turno Perugia, reduce da una regular season da record e favorita numero uno per la conquista del titolo, la Powervolley di coach Piazza (foto) comincia a sentire profumo di una nuova impresa, stavolta contro la Lube Civitanova. Dopo le prime due sfide che avevano visto le due squadre prendersi un successo a testa tra le mura amiche, nel terzo atto della serie Milano si è aggiudicata il punto del 2-1, ribaltando il fattore campo con un secco 3-0 che vale il match point casalingo per volare alla finalissima. Trascinata dai colpi del francese Patry e dalla regia di un Porro in stato di grazia, l'Allianz non ha concesso repliche alla formazione di Blengini, e sabato al Palalido avrà la possibilità di chiudere i conti per andare a giocarsi il primo Scudetto della propria storia. Ma guai a sottovalutare i campioni d'Italia in carica, pronti a vendere cara la pelle per continuare la difesa del titolo.

Nell'altra semifinale, invece, Piacenza ha tenuto vive le speranze di bissare il successo in Coppa Italia, riaprendo con un altro colpo esterno una semifinale che pareva ormai avere preso la strada di Trento. Sotto 2-0 dopo i primi due incontri, Romanò e compagni hanno tirato fuori dal cilindro una grande prova d'orgoglio, prendendosi il successo in trasferta e garantendosi l'opportunità di pareggiare i conti davanti al proprio pubblico in gara 4.

Playoff che entrano nel vivo anche al femminile, con Conegliano che ha già staccato il pass per la semifinale. Le Pantere attendono la vincente tra Chieri e Novara, che si è presa il primo confronto al ritorno in campo dopo la tragica scomparsa di Julia Ituma. Milano sogna in grande anche tra le donne: per la Vero Volley l'accesso alla semifinale, contro la vincente tra Bergamo e Scandicci, passerà dalla decisiva gara 3 contro Casalmaggiore, in programma domenica sera.