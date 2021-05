Ecco i convocati per euro 2021. E Mancini rinnova fino al 2026

Roberto Mancini sarà ancora il commissario tecnico della nazionale italiana fino al 2026. L'ex allenatore di Inter e Manchester City ha infatti rinnovato il suo accordo con la Figc con Gabriele Gravina che ha confermato la tanto sospirata fumata bianca: ​"È un progetto a lungo termine, vogliamo regalare un trofeo ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo". Mancini dunque guiderà l'Italia fino al mondiale del 2026 che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. (totale di due Europei 2020-2024 e due mondiali 2022 e 2026).

Soddisfatto per il rinnovo anche il ct che ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono molto felice. Io e Gravina ci siamo trovati bene, abbiamo lavorato tanto in questi due anni. Siamo migliorati e possiamo migliorare ancora, non c'era nessun motivo per lasciarsi. L'obiettivo è quello di vincere e stiamo percorrendo insieme quella strada".

Mancini ha poi continuato nel suo discorso promettendo che si farà il massimo per vincere: "Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato 3 anni fa. Ci sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostra nell’Europeo" , la conclusione del ct fresco di rinnovo di contratto.

I pre-convocati

A breve verranno diramati anche i convocati dell'Europe e nella testa di Mancini ci sono già dei giocatori sicuri di far parte della spedizione azzurr. Sicuri del posto tra i pali Donnarumma e Sirigu, così come Chiellini, Acerbi, Bonucci, Bastoni, Di Lorenzo, Spinazzola ed Emerson in difesa. A metà campo certi Pellegrini, Verratti (al netto dell'infortunio subito di recente), Barella, Jorginho, Locatelli e Sensi. In attacco certi della maglia Chiesa, Berardi, Insigne, Belotti e Immobile.

I 45 nomi in ballo

Donnarumma (Milan)

Sirigu (Torino)

Meret (Napoli)

Cragno (Cagliari)

Gollini (Atalanta)

I 16 difensori

Florenzi (Paris Saint-Germain)

Di Lorenzo (Napoli)

Bonucci (Juventus)

Acerbi (Lazio)

Chiellini (Juventus)

Bastoni (Inter)

Emerson Palmieri (Chelsea)

Spinazzola (Roma)

G.Mancini (Roma)

Toloi (Atalanta)

Biraghi (Fiorentina)

Calabria (Milan)

G.Ferrari (Sassuolo)

Lazzari (Lazio)

Romagnoli (Milan)

D'Ambrosio (Inter)

I 12 centrocampisti



Barella (Inter)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Jorginho (Chelsea)

Locatelli (Sassuolo)

Verratti (Paris Saint-Germain)

Sensi (Inter)

Cristante (Roma)

Tonali (Milan)

Pessina (Atalanta)

Zaccagni (Verona)

Soriano (Bologna)

Castrovilli (Fiorentina)

I 12 attaccanti



Chiesa (Juventus)

Berardi (Sassuolo)

Immobile (Lazio)

Belotti (Torino)

Insigne (Napoli)

Kean (Paris Saint-Germain)

Bernardeschi (Juventus)

El Shaarawy (Roma)

Grifo (Friburgo)

Scamacca (Genoa)

Caputo (Sassuolo)

Lasagna (Verona)

