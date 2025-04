Ecco Opel Frontera: la virtù sta nel mezzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà vero che “la virtù sta nel mezzo”? Lo è per Opel, che tra Mokka e Grandland posiziona e rilancia Frontera, un Suv flessibile family friendly, fino a 7 posti in 4.385 mm di lunghezza e 1.795 mm di larghezza, multi energetico, ibrido o elettrico, compatto e spazioso, equipaggiato senza strafare e accessibile, con un prezzo che parte da 24.900 euro.

Il design è sempre quello distintivo di Opel, bold & pure, audacia e purezza, secondo la filosofia del marchio del gruppo Stellantis dall'imprinting fortemente tedesco. Tetto a contrasto per generare, secondo le intenzioni del brand, un relativo effetto ottico di una vettura ribassata e dunque più sportiva, passaruota sporgenti, fari Intelli-LED a risparmio energetico, con gli abbaglianti automatici nell’Opel Vizor, il frontale che ricorda la visiera di un casco da motociclista. E all’interno allestimento concentrato sull'essenziale, niente cromature ma materiali riciclati, con un nuovo maneggevole volante sportivo in pelle sintetica vegana, la chiave di avviamento ancora da inserire fisicamente, però con ricarica wireless, 2 porte USB-C in ogni fila, sedili posteriori rialzati per migliorare il confort e apertura delle portiere ampia per facilitare l’accessibilità.

Nel test drive a Milano e nell’hinterland con la versione mild hybrid d’ingresso Edition, motore a benzina turbo da 1,2 litri con tecnologia a 48V Hybrid 145 CV (ma si parte dal livello di potenza di 100 CV), sviluppato appositamente per l'applicazione ibrida, e motore elettrico da 28 CV, Frontera si guida con leggerezza, reattività e buona tenuta di strada, in ogni situazione di traffico, non certo distratti da mille sofisticatezze tecnologiche ma con gli Adas indispensabili, dalla frenata di emergenza al rilevamento dei pedoni e al controllo della stanchezza, con il cambio automatico a 6 rapporti, ricarica e connettività wireless per gli smartphone, con OpelConnect, che al comando vocale di Hey Opel consente di avere notizie sui punti di interesse, la guida al percorso, le info su parcheggi e carburante, fino agli aggiornamenti meteorologici in tempo reale mentre la notte si attiva l’oscuramento automatico dello specchietto retrovisore interno per ridurre al minimo l'abbagliamento posteriore.

E al termine del viaggio si scende riposati e rilassati, merito dei sedili, un punto di forza ormai collaudato del marchio con il Blitz.

E nel nuovo Frontera, Opel rende le innovazioni dei sedili accessibili a un'ampia platea di clienti, con i cosiddetti Intelli-Seats: sedili non morbidi ma dalla durezza quasi ortopedica per il benessere della schiena e con una leggera e speciale fessura che scorre al centro del sedile del guidatore e del passeggero anteriore per ridurre la pressione sul coccige. I prezzi: da 24.900 euro la versione ibrida 110 CV e da 26.400 quella da 145 CV.