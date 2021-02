Ecco tutta la verità sui rigori assegnati al Milan: che cosa è successo davvero

Il Milan di Stefano Pioli è la squadra ad aver ottenuto più rigori di tutti, in assoluto, in Serie A ma anche in Europa. Il Diavolo ha beneficiato di ben 14 penalty in sole 20 giornate con un corposo più nove rispetto a Juventus, Roma e Sassuolo che se ne sono visti accordare cinque in 20 partite. "Otteniamo tanti rigori perché abbiamo un gioco offensivo e siamo spesso in area di rigore", l'arringa difensiva utilizzata da Stefano Pioli ma anche dai tifosi del Milan per giustificare questa enorme mole di penalty concessi al giro di boa del campionato di Serie A.

Ironia dilagante

"Rigore per il Milan!", è questo uno degli hashtag più utilizzati sui social network da molti utenti, tifosi di altre squadre, che pensano che il Milan abbia ricevuto diversi favori arbitrali in queste prime 20 giornate di campionato. In realtà dei 14 penalty concessi ai rossoneri la maggior parte di questi sono stati assegnati correttamente perché solari: solo su 3-4 episodi resta qualche dubbio.

Ilgiornale.it ha analizzato tutti i rigori assegnati al Diavolo in queste prime 20 giornate di Serie A

Milan-Bologna (1° rigore, fallo su Bennacer)

Il primo rigore della stagione viene assegnato alla prima giornata di campionato contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Fallo in area di rigore di un difensore rossoblù ai danni di Ismael Bennacer con l'arbitro che assegna subito il rigore senza andare a rivedere le immagini al Var che conferma la decisione corretta del direttore di gara.

Crotone Milan (2° rigore, fallo su Rebic)

I rossoneri di Pioli beneficiano del secondo rigore stagionale contro il Crotone di Giovanni Stroppa. Ante Rebic viene contrato irregolarmente in area di rigore da un difensore della squadra calabrese con l'arbitro che decide di assegnare il rigore. Lamentele dei padroni di casa per un presunto fallo di mano del croato, in avvio di azione, per stoppare il pallone (che sembra essere di spalla). Gol di Kessie dal dischetto.

Inter-Milan (3° rigore, fallo su Ibrahimovic)

La quarta giornata mette di fronte al Milan l'Inter di Antonio Conte, rimaneggiata da alcuni assenti per covid. I rossoneri partono subito forte e a spianare la strada al Diavolo ci pensa Kolarov con un ingenuo fallo da dietro su Zlatan Ibrahimovic. Rigore solare con l'arbitro che indica subito il dischetto. Lo svedese si fa prima respingere il tiro da Handanovic ma sul tap-in non sbaglia.

Milan-Roma (4° rigore, fallo su Calhanoglu)

Pirotecnico e scoppiettante 3-3 tra Milan e Roma nella quinta giornata di campionato. Arbitraggio disastroso da ambo le parti con Giacomelli che penalizza entrambe le squadre. Il fischietto di Trieste concede prima un rigore inesistente ai giallorossi per un fallo di Bennacer su Pedro (in realtà è lo spagnolo a commettere fallo ma nemmeno il Var lo aiuta a correggere la decisione errata). Veretout segna dagli undici metri.

Discorso analogo in area di rigore rossonera con Calhanoglu che cade in area di rigore dopo un lievissimo contatto con Mancini: Giacomelli concede il rigore che in questo caso sembra essere inesistente come il primo. Gol di Ibrahimovic.

Milan-Verona (5° rigore, fallo su Kessie)

Settima giornata, a San Siro arrivo l'ostico Verona di Ivan Juric che costringerà il Milan al pareggio, 2-2. Lovato nel tentativo di rinviare il pallone colpisce Kessie, che era in vantaggio sul pallone. L'arbitro concede il rigore che è solare: dagli undici metri Ibrahimovic si fa ipnotizzare da Silvestri.

Milan- Fiorentina (6° e 7° rigore, falli su Saelemaekers e Theo Hernandez)

Nona gioranta di campionato: il Milan è "fortunato" e ottiene due calci di rigore a favore. Il primo per un fallo di Pezzella che in scivolata nel tentativo di anticipare Saelemaekers tocca il piede del belga. Rigore non solare ma che comunque ci può stare. Come diceva il buon Carlo Mazzone "Difensore scivoloso, difensore pericoloso". Kessie segna il 2-0 dal dischetto.

Sul secondo rigore ci sono molti più dubbi: Theo Hernandez entra in area di rigore della Fiorentina, sterza e va giù dopo un lievissimo contatto con Caceres. Per l'arbitro è rigore ma le immagini mostrano come il francese cada a terra troppo facilmente. Kessie si fa parare il tiro da Dragowski.

Sampdoria-Milan (8° rigore, fallo di mano di Jankto)

La Sampdoria di Ranieri è un avversario ostico sulla strada del Milan ma a fine primo tempo ecco l'episodio che sblocca la gara del Ferrraris. Colpo di testa di Theo Hernandez e fallo involontario di mano di Jakub Jankto: da regolamento è rigore senza alcuna discussione. Dal dischetto segna ancora Kessie

Milan-Lazio (9° rigore, fallo su Rebic)

Rigore assegnato al Milan per un evidente fallo in scivola dello spagnolo Patric su Rebic. In tanti pensano al fallo di mano del difensore della Lazio ma in realtà l'arbitro punisce l'intervento scomposto del giocatore biancoceleste. Calhanoglu dal dischetto non sbaglia.

Il Milan subisce un rigore contro per un fallo di Kalulu su Milinkovic-Savic: il difensore del Milan pizzica involontariamente il tallone del centrocampista serbo: ci vuole il Var per assegnare il rigore alla Lazio. Dal dischetto Donnarumma para il tiro di Immobile che sbatte sulla traversa ma che torna sulla testa di Luis Alberto che gonfia la rete.

Benevento-Milan (10° rigore fallo su Rebic)

Il Milan affronta il Benevento di Pippo Inzaghi e al 14' ottiene subito il rigore, il decimo stagionale, per fallo di un difensore campano che frana su Ante Rebic. Penalty giusto. Dal dischetto Kessie porta in vantaggio i rossoneri.

Rigore anche per il Benevento per un netto fallo di Krunic su Caprari che sbaglierà poi la conclusione spiazzando Donnarumma ma calciando a lato.

Milan-Torino (11° rigore, fallo su Brahim Diaz)

Diciassettesima giornata di campionato: al Meazza arriva il Torino del grande ex Marco Giampaolo. Belotti di mestiere fa l'attaccante e infatti commette un ingenuo fallo da rigore sul guizzante Brahim Diaz che lo punta e viene steso dal capitano granata. Rigore assegnato con l'ausilio del Var. Lo specialista Kessie segna ancora una volta il raddoppio rossonero.

Cagliari-Milan (12° rigore, fallo su Ibra)

Penultima giornata di campionato, il Milan va alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Di Francesco. Lykogiannis è ingenuo su Ibrahimovic che aspetta il difensore sardo e al minimo contatto va giù in area: rigore per i rossoneri (qualche dubbio resta). Dal dischetto lo stesso Ibra realizza l'1-0.

Nella ripresa sul punteggio di 2-0 per il Milan Brahim Diaz commette un fallo su Sottil, analogo a quello di Lykogiannis nel primo tempo, ma l'arbitro lascia correre (rigore incerto come il primo ma diverso il metro di giudizio utilizzato)

Bologna-Milan (13° e 14° rigore, fallo su Leao e fallo di mano)

Nell'ultima giornata il Milan ha vinto per 2-1 in casa del Bologna con due calci di rigore. Il primo per un fallo di Dijks su Rafael Leao che appare generoso, il secondo per un netto fallo di mano di Soumaouro. Ibrahimovic si fa parare il tiro da Skorupski, ribadito poi in rete da Rebic. Lo svedese lascia il pallone nel secondo calcio di rigore a Kessie che segna il provvisorio 2-0.

Cinque i calci di rigori fischiati contro il Milan: netti quelli in favore di Benevento e Atalanta, dubbi quelli assegnati a Udinese e Lazio, inventato quello assegnato alla Roma.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?