Eppur si muove. CR7 alla Roma e le cene "bianconere"

Tutto incominciò nell'estate del Sessantatrè: «Sivori al Napoli» fu il titolo di un grande giornale del Sud. Enrique Omar Sivori restò alla Juventus. Estate del Sessantaquattro: «Sivori al Napoli!» titolo bis, stavolta a caratteri cubitali, Sivori non si mosse ancora da Torino. Estate del Sessantacinque: «Sivori al Napoli. Stavolta è vero!», così si concluse la grande commedia del mercato. La buffa vicenda mi è tornata alla mente leggendo e ascoltando le notizie di questi giorni: Lukaku oggi la firma, Dybala è fatta, Ronaldo torna in Italia, Di Maria è a Torino, Pogba domani le visite, tutta roba per riempire le pagine dei giornali e i sogni dei tifosi. In fondo il calcio mercato è come un gioco da tavola, è previsto il bluff, qualcuno si ritrova con due o tre jolly. Lo scoop più recente riguarda Cristiano Ronaldo: può firmare per la Roma. Dopo Pogba il Manchester United perde un'altra perla. La domanda scatta spontanea: ma chi potrebbe essere il vero special one portoghese, lui o Mou? I due si sono già incontrati a Madrid e non fu una relazione molto simpatica, un derby tra ego stratosferici, però questa voce stuzzica, la folla romanista ancora ubriaca della Conference League rischierebbe il coma diabetico se dovesse presentarsi CR7 con tutto l'armamentario che si porta appresso, compresi i gol e gli anni. Non è finita: alla Juventus aspettano che Di Maria abbandoni Ibiza e si trasferisca sul Po, non è la stessa cosa ma i milioni sono sette, per un solo anno e dinanzi al denaro, pure vile, Lo spaghetto, el fideo, di Rosario potrebbe soddisfare Allegri. In casa Juventus l'attesa è alta, le voci mille, qualche maligno ha notato una fotografia, scattata da Perin in occasione di una festa e cena tra amici e calciatori bianconeri, nello scatto si notano il portiere, Bonucci, Chiellini, altre figure di uomini e donne, tra queste e questi ci sono Alena Seredova e, in primo piano, sorridente pacioso, suo marito Alessandro Nasi, cugino di John, Lapo e Andrea, un personaggio di solito riservato e distante da certe zingarate. Ma si insinua, si sussurra, si mormora. Come nel caso di Sivori, prima o poi qualcuno scriverà: stavolta è vero.