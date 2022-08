Europa League e Conference, le avversarie di Roma, Lazio e Fiorentina

Roma e Lazio hanno conosciuto le avversarie, che affronteranno in Europa League dopo il sorteggio dei gironi effettuato a Instanbul.

L'urna di Instanbul sorride alle due romane con due gironi abbordabili, ma che tuttavia potrebbero riservare qualche insidia. D'altronde evitate già in partenza le due rivali più insidiose Arsenal e Manchester United, grazie all'inserimento in prima fascia, Mouriho e Sarri hanno tutto il potenziale per andare avanti nella competizione e per giocarsi a pieno le proprie chances di vittoria.

La Roma, inserita nel gruppo C, affronterà i bulgari del Ludogorets, i temibili spagnoli del Betis Siviglia e i finlandesi dell'Hjk Helsinki. Trasferte in Nord Europa invece per Immobili e compagni. Nell'urna trovano il Feyenoord, vecchia conoscenza della Roma, i danesi del Midtjylland mentre completano il girone gli austriaci dello Sturm Graz. I giallorossi partecipano a questa manifestazione da campioni in carica della Conference League, la Lazio alla guida un allenatore, Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea.

Si parte l'8 settembre, la seconda giornata il 15 settembre, la terza il 6 ottobre, la quarta il 13 ottobre, la quinta il 27 ottobre, la sesta e ultima il 3 novembre. La finale si giocherà a Budapest, alla Puskas Arena il prossimo 31 maggio.

I gironi

Le 32 squadre, suddivise in quattro fasce, sono state suddivise in 8 gruppi di 4 squadre ciascuna. Le prime due di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta dell'Europa League, la terza andrà in Conference League, la quarta sarà eliminata.

GRUPPO A: Arsenal (Eng), PSV Eindhoven (Ned), Bodo Glimt (Nor), Zurigo (Sui)

GRUPPO B: Dinamo Kiev (Ukr), Rennes (Fra), Fenerbahce (Tur), Aek Larnaca (Cyp)

GRUPPO C: Roma (ITA), Ludogorets (Bul), Betis Siviglia (Spa), Hjk Helsinki (Fin)

GRUPPO D: Braga (Por), Malmoe (Swe), Union Berlino (Ger), Union Saint-Gilloise (Bel)

GRUPPO E: Manchester United (Eng), Real Sociedad (Spa), Sheriff Tiraspol (Mol), Omonia Nicosia (Cyp)

GRUPPO F: Lazio (ITA), Feyenoord (Ned), Midtjylland (Den), Sturm Graz (Aut)

GRUPPO G: Olympiakos (Gre), Qarabag (Aze), Friburgo (Ger), Nantes (Fra)

GRUPPO H: Stella Rossa (Srb), Monaco (Fra), Ferencvaros (Hun), Trabzonspor (Tur)

Sorteggi Conference League

GIRONE A: Basaksehir (Tur), Fiorentina (ITA), Hearts (Sco), RFS Riga (Lat)

GIRONE B: West Ham (Eng), FCSB (Rou), Anderlecht (Bel), Silkeborg (Den)

GIRONE C: Villarreal (Esp), Hapoel Beer Sheva (Isr), Austria Vienna (Aut), Lech Poznan (Pol)

GIRONE D: Partizan Belgrado (Srb), Colonia (Ger), Nizza (Fra), Slovacko (Svk)

GIRONE E: Az Alkmaar (Ned), Apollon Limassol (Cyp), Vaduz (Lie), Dnipro-1 (Ukr)

GIRONE F: Gent (Bel), Molde (Nor), Shamrock Rovers (Irl), Djurgarden (Swe)

GIRONE G: Slavia Praga (Cze), Cluj (Rou), Sivasspor (Tur), Ballkani (Kos)

GIRONE H: Basilea (Sui), Slovan Bratislava (Svk), Zalgiris Vilnius (Ltu), Pyunik (Arm)

Si parte l’8 settembre, il 15 la seconda giornata, poi la terza il 6 ottobre, la quarta il 13, la quinta il 27 e la sesta e ultima il 3 novembre. Le prime di ciascun raggruppamento accederanno direttamente agli ottavi, le seconde disputeranno i play-off con le terze classificate dei gironi di Europa League. La finale è in programma il 7 giugno alla Eden Arena di Praga.

