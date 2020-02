Europa League, l'Inter vince 2-0 in casa del Ludogorets: qualificazione agli ottavi in discesa

L'Inter di Antonio Conte va a rilento nel primo tempo, ma poi accelera nella ripresa e vince per 2-0 sul campo del Ludogorets mettendo in discesa la qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League. I gol della vittoria portano la firma di Christian Eriksen, al primo sigillo con la maglia nerazzurra, e Romelu Lukaku su calcio di rigore in pieno recupero. Nel primo tempo la squadra di Conte gioca a ritmi bassi ma nonostante questo si procaccia due grandi chance per segnare entrambe le volte con Biraghi. Eriksen sale in cattedra nella ripresa, e dopo il palo colpito da Sanchez, il danese segna il vantaggio al 71' e colpisce poi la traversa due minuti dopo prima del sigillo finale di Lukaku su calcio di rigore. Prova incolore per Lautaro Martinez che ammonito e diffidato salterà il match di ritorno in programma il 27 febbraio a San Siro. Con questo rotondo 2-0 però l'Inter non dovrebbe avere niente da temere con Padelli che per una volta si è concesso una serata da spettatore.

La cronaca

L'Inter parte bene e già al secondo minuto si procura una buona occasione per colpire con il tiro di Biraghi che viene chiuso in angolo. Vecino prova il tiro dalla distanza al 18' ma la sfera sorvola di molto la traversa. Lautaro Martinez ruba una palla interessante al difensore ma poi commette fallo su un altro giocatore del Ludogorets e viene ammonito: diffidato salterà la sfida di ritorno. Iliev salva i bulgari al 25' sul tiro al volo di Biraghi che è stato l'uomo più pericoloso dei nerazzurri nel primo tempo che va così in archivio sul risultato di 0-0.

Nella ripresa Moses serve bene Sanchez che ci prova con un bel colpo di tacco che si stampa sul palo, con deviazione del portiere. Bell'azione dell'Inter al 63' con la sfera che giunge sul piede di Eriksen che calcia benissimo al volo di sinistro: miracolo di Iliev che la mette in angolo. Il vantaggio è maturo e arriva al 71' sempre con il danese che scambia bene con Lukaku e batte di destro Iliev. Passano due minuti ed Eriksen colpisce dalla distanza di sinistro: traversa piena. In pieno recupero Anicet la tocca di mano e l'arbitro se ne avvede solo dopo aver consultato il Var. Dal dischetto Lukaku è implacabile e sigla il 2-0 finale.

Il tabellino

Ludogorets: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet Abel, Cauly Souza (90' Biton); Marcelinho, Swierczok (76' Tchibota), Wanderson.

Inter: Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses (73' Barella), Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi (80' Young); Lautaro Martinez (64' Lukaku), Sanchez.

Reti: 71' Eriksen (I), 94' Lukaku (I)

