Mondiale per club:è già Usa e getta...

Il Mondiale per club organizzato dalla Fifa negli Stati Uniti è alle porte, ma negli Usa non è che l'evento stia provocando chissà quali entusiasmi. Questo nonostante una delle squadre locali partecipanti sia l'Inter di Miami, che tra le sue fila può contare su Leo Messi, fino a prova contraria uno dei calciatori più conosciuti del pianeta. E sarà proprio il team della Florida a inaugurare il torneo, questo sabato 14 giugno alle 20 locali (le 2 italiane), contro gli egiziani dell'Al-Ahly, nel colossale Hard Rock Stadium di Miami. Impianto da 65mila spettatori, d'accordo, ma come sta andando la prevendita? Stando a ciò che riportano il New York Times e il sito The Athletic, piuttosto male.

Al momento saremmo a meno di 20mila tagliandi venduti, e il tempo scarseggia. Così la Fifa ha iniziato a offrire tagliandi in promozione per i giovani locali, studenti soprattutto: 20 dollari per ogni singolo ticket anche se nelle ultime ore i saldi sono persino aumentati. E chiunque compri un biglietto a 20 dollari potrà portare altre 4 persone. Insomma, un gruppetto di 5 spettatori in cambio di 4 dollari a testa per vedere Messi e compagni, a un prezzo a dir poco stracciato. A dicembre infatti, al momento del sorteggio dei vari gironi, un biglietto per Inter Miami-Al-Ahly valeva almeno 349 dollari, poi diventati 230 a gennaio e 110 a maggio. Ora basta essere uno studente o un amico di uno studente di Miami per avere un biglietto che costa meno di una birra (all'Hard Rock Stadium infatti vale 5 dollari, quando giocano i Miami Dolphins nella Nfl).

Un'offerta al ribasso nata per evitare imbarazzanti buchi sugli spalti in un sabato sera a Miami in cui la gente, chissà, preferisce stare in spiaggia che in uno stadio per vedere l'inizio del Mondiale per Club. Anche se si tratta della squadra di Leo Messi e di un torneo da un miliardo di dollari in montepremi.