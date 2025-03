Troppo brutta o bella. Qual è la vera Rossa?

Ascolta ora 00:00 00:00

Se quella vista in Australia era una Ferrari troppo brutta per essere vera, non vorremmo che quella vista nelle qualifiche sprint sia troppo bella per essere vera. La mini pole di Lewis Hamilton ha comunque avuto l'effetto di un'iniezione di adrenalina su un paziente che se ne sta andando. Quel giro perfetto che ha lasciato Verstappen a 18 millesimi e Piastri a 80, era esattamente quello di cui la Ferrari aveva bisogno dopo il flop di Melbourne. C'era bisogno di un segnale immediato, di capire di essere vivi. Il primo posto di Hamilton e il quarto di Leclerc su una pista vera e in una sessione in cui tutti hanno spinto al massimo, ci ha raccontato che la fotografia reale non è quella scattata a Melbourne, la Ferrari può combattere alla pari con gli altri top team, pur tenendo presente che la McLaren ha ancora un certo vantaggio. La gara sprint di questa notte e le qualifiche di questa mattina completeranno il quadro di una Ferrari che dovrebbe uscire rinfrancata dal weekend cinese, presentatosi già come un'ultima chiamata. La risata di Lewis e il suo «Really?» seguito dal «mega job» possono invece diventare la colonna sonora del riscatto.

Il sogno di vivere una stagione 2025 equilibrata, con 3-4 team a caccia della vittoria è tornato reale. La McLaren resta favorita, ma riesce a complicarsi la via con scelte strategiche bizzarre e con due piloti non sempre perfetti. Certo la sensazione è che per vincere quest'anno si debba indovinare tutto ed essere davvero perfetti. Cosa che la McLaren proprio non è stata. Hamilton con un giro magico, soprattutto nella parte iniziale, ha tracciato la via del riscatto ferrarista.

In fin dei conti era quello che gli chiedevano tutti (a parte Leclerc, probabilmente). In fin dei conti il primo trofeo conquistato da ferrarista è arrivato prima del previsto. Tv: ore 8 pole (dir. Sky e Tv8), alle 14 replica Sprint (Tv8), domani Gp ore 8 (diff. TV8 alle 14)