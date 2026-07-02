Fuori dal campo l'Olanda è un Paese molto basso

Dicono che gli olandesi formino un popolo tollerante e flessibile, hanno una mentalità aperta, pronta a condividere culture differenti, marinai di testa e di storia. La leggenda della nazionale di football e dell'Ajax di Johan Cruyff, dei tulipani del Milan e di tutto quello che riguarda quel mondo lì, di colpo si trasforma in una realtà miserabile, violenta, razzista. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville sono stati i tre calciatori che hanno sbagliato l'esecuzione dei calci di rigore contro il Marocco, i loro errori hanno significato l'eliminazione della nazionale. Ci sta. Ma non ci sta che tutti e tre siano stati travolti, sui social, da ingiurie, minacce, insulti, parole cariche di odio. Così Ronald Koeman, l'allenatore di 63 anni che, nella conferenza stampa del dopo partita, prima ha dovuto subire ed accettare una serie di domande secche di un giornalista "perché non si dimette? Lo sa che i grandi allenatori si assumono le responsabilità? Perché non lo fa adesso?" e, infine ha lasciato l'incarico per occuparsi della propria moglie che sta lottando contro un tumore. Questa è l'Olanda, alla faccia della propaganda, un Paese niente affatto diverso dal resto di un mondo degno di avere, tra i portavoce, gli avvoltoi di Charlie Hebdo capaci di cibarsi dei cadaveri e di ridere e deridere la morte della madre di Didier Deschamps. È tutta la stessa risma, la cosiddetta libertà di pensiero e di espressione ha oltrepassato il limite della decenza, così un calcio di rigore diventa l'occasione per riempire le latrine dei social, tali sono, nei confronti di un calciatore due volte colpevole, dell'errore e di essere di colore nero.

Nel dicembre del 2022 Mark Rutte, premier olandese, chiese ufficialmente scusa per i 250 anni nei quali l'Olanda fu protagonista di un crimine contro l'umanità, la schiavitù nelle ex colonie. In fondo si chiamano Paesi Bassi.