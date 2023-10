Garcia torna all'antico e diventa "Garcialletti"

Alla fine Linus non presenterà l'evento per i 100 anni degli Agnelli alla guida della Juve, per i tifosi di Madama è un «traditore» perché desiderava una «Juve meno arrogante»: si consoli, tra gli assenti c'è anche Cristiano Ronaldo, lui non parteciperà per altri motivi. Circa 20 milioni di altri motivi.

***

Il Frosinone ha talmente più punti della Lazio che oggi Rino Gaetano non immaginerebbe Chinaglia in biancoceleste.

***

Il Papu Gomez e Galliani hanno ballato la Papu dance in modo talmente slegato che non possono non vincere la classifica de «I nuovi mostri» su Striscia.

***

Di Maria caça dragões, titolo del portoghese Record che in italiano ha l'accento scivoloso.

***

Il Milan pesca i gol al mercato, titolo di Sky che non resiste alla tentazione di flirtare con la polemica della settimana.

***

Rudy Garcia (nella foto) a Napoli ha ascoltato i senatori tornando all'antico, sui social lo hanno reso pelato e lo chiamano Garcialletti.

***

Il giapponese Kubo della Real Sociedad ha festeggiato un gol twerkando. Si può dire bel Kubo?

-

Sarri sul mercato: «Io sono partito da A, poi sono arrivati X e Y». Gli mancano E, I, O e U per fare il trenino a capodanno. Brigitte Bardot, Bardot!

***

Tempi duri per i Paisà. Chiellini ha preso a pallonate gli avversari e in Usa gli danno dell'antisportivo (ma tu guarda) mentre Insigne a Toronto ha litigato con un tifoso in tribuna sfoggiando il suo inglese: Fuck You! Respect!.