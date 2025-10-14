Abbonati
In evidenza
Calcio

Gattuso fa un passo alla volta. "Prima di tutto vincere, poi..."

Kean lascia il ritiro, il Ct "scalda" gli altri bomber per Israele. Raspadori favorito, 10mila spettatori a Udine

Gattuso fa un passo alla volta. "Prima di tutto vincere, poi..."
00:00 00:00

Parlare già di play-off in casa azzurra è assolutamente vietato. Serve la matematica, servono i tre punti stasera contro Israele, travolta sabato in Norvegia, per iniziare a programmare il percorso verso le due sfide di marzo 2026 che varranno il Mondiale. E un Ct come Gattuso che va al sodo, guarda al merito senza trascurare il talento, non fa scelte "politiche", cammina un passo alla volta: "Sappiamo da due mesi che non si può sbagliare, stasera ci vorranno coraggio e grande attenzione".

Per lui la Nazionale, lo ha ribadito ieri, "è vivere un sogno ed è come stare a casa, ripenso a vecchi allenatori come Lippi e Trapattoni e ora ho io questa possibilità, tanta gente pagherebbe per essere qui": sarà la presenza dell'amico Buffon, del fedele Riccio e di Bonucci che lo aiutano sui movimenti dei calciatori in campo, ma anche per l'atmosfera creata a Coverciano. Non a caso Bastoni e dopo la risonanza di ieri Kean, indisponibili per stasera, sono rimasti più a lungo del previsto con il resto della truppa. "Tornerò presto, forza azzurri", così il viola su Instagram.

A Udine il clima è teso: la protesta Propal andrà in scena poche ore prima del match ("ma siamo felici che ci sia stata una tregua, vedere gli ostaggi che tornano a Gaza è qualcosa di emozionante", ha detto Gattuso) e il Bluenergy Stadium sarà riempito da 10mila spettatori ("ringrazio chi sarà a vederci ma rispetto anche a chi sarà fuori"). E per cercare maggior equilibrio, nel ricordo del pirotecnico 5-4 di Debrecen, il Ct farà uno strappo al suo credo tattico, schierando la difesa a tre che non è nelle sue corde, ma è un modulo valido per contrastare Israele. Perchè Gattuso non è solo cuore e tenacia o empatia con i calciatori, ma vuole metterci del suo non solo trasmettendo voglia e senso di appartenenza.

L'undici che scenderà in campo, testato contro la Primavera dell'Udinese, vedrà Mancini in difesa, Locatelli o Cristante in mezzo al campo, Cambiaso a destra e Raspadori (favorito su Pio Esposito pure provato nella rifinitura) al fianco di Retegui. Uno schieramento che nelle intenzioni del Ct non dovrà consentire agli attaccanti israeliani di ricevere rifornimenti.

"L'allenamento è alla base del lavoro e per le scelte iniziali dovrà valutare anche le sostituzioni. Se analizziamo la partita di settembre, non mi è piaciuto come abbiamo giocato - così Gattuso -. Sono stati commessi errori di concetto, non pressavamo bene e c'erano troppi canali aperti. Dobbiamo migliorare su questo aspetto e bisognerà stare molto attenti. Le distrazioni? Si risolvono parlando con la squadra".

Vedremo se l'assetto tattico di stasera sarà efficace quanto la scelta dei due attaccanti: "Avevo il dubbio di riuscire o meno a reggerli, devo dire che sono contento per il lavoro che stanno facendo - ha sottolineato il Ct -.

Rincorrono l'avversario, scalano costantemente e vanno sugli esterni, fanno grande volume. La mia preoccupazione più grande era riuscire a supportarli e loro si sono fatti trovare pronti". Ha poi ringraziato Spalletti per le belle parole ("se dice una cosa è perchè la pensa").

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica