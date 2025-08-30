L'Italbasket del Poz è già all'Eurobivio

Una notte per dimenticare la Grecia e Giannis il terribile, una mattinata per vedere le poche cose buone di una partita d'esordio dove soltanto Melli e Niang ci hanno dato qualcosa, aiutando Fontecchio a dimenticare il suo tragico 1 su 11 al tiro, nella speranza che Spagnolo e Pajola ispirino compagni che hanno fatto davvero le comparse come Thompson, Spissu e, in parte, Ricci o Diouf. Certo abbiamo anche apprezzato la reazione dopo 10 minuti: i soli 12 punti segnati erano già una condanna. Ci siamo chiesti del mancato cambio di Fontecchio incatenato da Papanikolaou, ma è giusto che Pozzecco si tenga le cose buone e prepari la sfida che potrebbe farci digerire male se oggi non riusciremo a battere la Georgia che ha denudato l'ultima Spagna di Scariolo.

Vincere o rimanere sul fondo della strada. Avversario che ha uomini per farci sentire fragili sotto canestro, perché Shengelia, superata l'aritmia, è un avversario pericoloso e di qualità, col vantaggio di conoscerci bene dopo la grande stagione scudetto con la Virtus che abbandonerà per andare a Barcellona. Ma non solo lui, ci direbbe Scariolo, dopo essere stato infilzato da Mamukelashvili, colossale ala dei Toronto Raptors nella NBA, e dal 2.10 Biladze, ala-centro degli Orlando Magic. Ci servirà il Pajola più feroce per rendere inefficace il naturalizzato Usa Baldwin e un Diouf più attento per arginare Shermadini.

Per andare avanti dovremo reagire di squadra e, come dice Pozzecco, sembra che il gruppo abbia superato bene la notte buia. Lo pensa anche Fontecchio che da buon tiratore sa che una giornata storta può capitare a tutti. Lo pensa il giovane Spagnolo.

Vincere per guarire e restare nella mischia mentre Serbia e Germania hanno già mandato un messaggio a tutti sulla loro forza in questo Europeo dove i tanti giocatori della NBA hanno portato una luce speciale, anche se a Doncic all'esordio non sono bastati 34 punti per far vincere la Slovenia contro la Polonia a Katowice.

TV: ore 14 (Rai2, Dazn e Sky)