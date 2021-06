Il gigante del Galles apre un buco svizzero. E l'Italia non ha paura

Il centravanti della Svizzera, Haris Seferovic, 29 anni, arriva sì da una stagione da 22 gol col Benfica ma in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina e Lecce in serie A, si è distinto solo con una decina di reti in serie B col Novara, 8 anni fa. La punta centrale del Galles, Kieffer Moore, anche lui ventinovenne, in stagione ne ha messi 20 ma con la maglia del Cardiff City che milita in Championship, la serie B inglese. Segni particolari: è alto 1 e 96 e la serie B è il massimo campionato in cui ha giocato in carriera. Va bene, nella Svizzera ci sono anche i ben più quotati Xhaka (nel mirino della Roma di Mourinho), Embolo, Freuler e Shaquiri mentre nel Galles spiccano Bale, lo juventino Ramsey e la stellina James, ma se le punte di diamante sono queste, l'Italia può stare tranquilla. Al netto del fatto che se sottovaluti l'avversario, qualsiasi esso sia, sono guai e puoi perdere anche con il Roccapepe (per citare Franco Scoglio).

Sta di fatto che il pareggino tra Svizzera e Galles che lancia l'Italia solitaria in vetta al girone A, palesa la qualità delle nostre altre due rivali: niente di che. Entrambe hanno fatto la loro partita, a tratti mostrando anche una discreta qualità e qualche individualità interessante, su tutti lo svizzero, camerunese di nascita, Breel Embolo, ma se gli azzurri giocano come con la Turchia, lasciamo perdere la paura. Il pari di ieri, anzi, fa comodo ai turchi strapazzati dall'Italia che rientrano in gioco per la qualificazione, oltre ovviamente che a noi.

Occasione sprecata soprattutto per la Svizzera, che per larghi tratti ha fatto la partita con il Galles chiuso per bene in difesa e pronto a ripartire con le folate di Bale, pur sottotono rispetto agli standard cui ha abituato, e James. Ma senza concretizzare non si va da nessuna parte. L'imprecisione ripetuta di Seferovic e soci ha sprecato la mole di gioco offensiva merito di Embolo in particolare. Ma nella ripresa l'attaccante 24enne si scatena, cambia marcia e spinge la Svizzera. Già al 4' di testa su azione d'angolo trova la rete del vantaggio elvetico. Il Galles si disunisce, ti aspetti una Svizzera pronta a dilagare ma l'affondo decisivo non arriva perché sembra quasi mancarne la voglia.

Accontentarsi non paga e così, quasi a sorpresa, ecco che poco prima della mezz'ora arriva il pari dei gallesi grazie a un colpo di testa (e cosa, sennò) del gigante Moore che spadroneggia in area anche perché marcato a un metro di distanza. Il cazzotto sveglia la Svizzera. Entra Gavranovic che segna quasi subito ma è in fuorigioco e il var (toh si può usare bene) annulla. L'ultimo sussulto è un colpo di testa di Embolo ma Ward para e blinda il pari. Un punticino per uno che lascia tutto aperto per Svizzera e Galles che in fondo fa più felici gli altri. La Turchia ma soprattutto l'Italia. Se gli altri avversari sono questi, al netto di cautele d'obbligo e scaramanzie, questo girone fa molta, molta meno paura.