Giro di Lombardia, paura per il belga Evenepoel: finisce in un burrone

Caduta terribile al 114esimo Giro di Lombardia per il corridore belga Remco Evenepoel che è finito in un dirupo dopo aver fatto un volo incredibile che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il giovane 20enne si trovava con il gruppo di testa quando è stato protagonista di questo sfortunato incidente che è avvenuto nella discesa che porta dalla Colma di Sormano a Nesso, proprio sul Lago di Como. Evenepoel è arrivato un po' largo in una curva a sinistra, è andato prima a sbattere contro il muretto a bordo strada ed è stato catupultato dalla sua bici in questo burrone.

Immagini terribili

Questo 114esimo Giro di Lombardia, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, è partito oggi con 174 corridori e ben 25 squadre con norme davvero rigide di sicurezza e distanziamento per via del coronavirus. La caduta di Evenepoel è stata davvero spaventosa e ha tenuto tutti con il fiato sul collo dato che il 20enne della Deceuninck-Quick Step si trovava immobile, ma sempre cosciente, tra le sterpaglie dopo una caduta di circa dieci di metri.

Brutta caduta di Remco Evenepoel: frontale contro un darapetto e volo lungo il dirupo

Si attendono notizie #ILombardia pic.twitter.com/83lqJJjXpY — CyclingTime (@Cyclingtimenews) August 15, 2020

Un'ambulanza è subito accorsa sul posto per prestargli soccorso, stabilizzarlo e portarlo via in barella in direzione ospedale. Secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente per il belga classe 2000 si tratterebbe olo di una forte contusione alla gamba destra anche se sarà sottoposto ad esami approfonditi per accertarsi che non ci siano state altre conseguenze in questa terribile caduta che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

La cosa che ha però rassicurato tutti fin da subito è che il giovane corridore belga è stato sempre lucido e a colloquio con il personale sanitario. La cosa più difficoltosa è stato tirarlo fuori dalle sterpaglie dato che era caduto in un punto davvero insidioso del 114esimo Giro di Lombardia. La fidanzata del corridore belga, che stava guardando la corsa dal vivo al momento della caduta si è sentita male ma si è prontamente ripresa una volta verificate le reali condizioni del suo compagno.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?