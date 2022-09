Il Var, il gol annullato e il fallo: cos'è successo a Juventus-Salernitana

La Juventus di Massimiliano Allegri era passata dall'Inferno al Paradiso nel giro di pochi minuti avendo ribaltato la Salernitana dall'1-2 al 3-2. L'arbitro ha però annullato il gol del polacco Arkadiusz Milik, per un fuorigioco di Bonucci, e dunque la Vecchia Signora è rimasta nel limbo, in Purgatorio.

Il Var e il gol annullato

Per via della decisione dell'arbitro si è scatenata un'assurda rissa che ha visto quattro espulsi tra cui Cuadrado, Fazio, Allegri e un componente della panchina dei campani. La rete annullata a Milik è la conseguenza dell'offside di Bonucci che si trova in traiettoria e in teoria oltre la linea difensiva della squadra di Nicola.

La posizione del difensore della Juventus poteva anche essere considerata passiva ma l'arbitro Mercenaro ha deciso come fosse attiva dopo aver rivisto le immagini al Var. Questa decisione è stata palesemente contestata dai bianconeri ed è diventata ancora più aspra e accesa la situazione quando un'immagine che pare non sia stata presa in considerazione dal Var ha evidenziato una posizione di Antonio Candreva che teneva in gioco Bonucci.

Candreva, infatti, in basso a sinistra teneva in gioco il difensore della Juventus e dunque il gol di Arkadiusz Milik sarebbe stato in realtà regolare.

Bonucci si lamenta

Il 35enne della Juventus ha poi svelato un retroscena sulla spiegazione forinta per motivare il gol annullato: "La spiegazione che mi è stata data è stata che è stato rilevato un fuorigioco attivo. Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla, la mia posizione non interferisce su un intervento del portiere, lo dice il regolamento", l'appunto del 35enne di Viterbo.

Bonucci ha poi tirato in ballo la posizione in campo di Candreva non presa in considerazione né dal Var, né dalla quaterna arbitrale: "Poi c'è il dubbio che non venga nemmeno calcolata la posizione di Candreva, nel fermo immagine non si vede. Io sono a meno di un metro, Candreva è più basso e lo dice il taglio dell'erba, non io. Mi auguro sia stato tenuto in conto, anche se l'immagine doveva essere completa ma non è successo. La posizione a prescindere non è attiva".

A onor del vero Massimiliano Allegri ha sì parlato dell'episodio ma ha anche ammesso come l'arbitro Matteo Mercenaro, giovanissimo avendo solo 29 anni, abbia diretto bene la gara dello Stadium e con personalità non lasciandosi condizionare dalla situazione e dall'ambiente con quattro rossi sventolati a Fazio, Allegri, Cuadrado e a un componente della panchina della Salernitana oltre a quello rifilato a Milik per doppio giallo.