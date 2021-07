Immobile al veleno: "Io vinco ancora e voi...". Parte l'insulto

Ciro Immobile si è laureato campione d'Europa con l'Italia e sinceramente l'ha fatto da protagonista nonostante non abbia brillato, soprattutto in finale dove non si è praticamente mai visto. L'attaccante della Lazio ha chiuso con due reti la sua rassegna europea e sui social network si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa: "Vita mia i sogni si avverano contro tutto e tutti", rispondendo ad un commento della moglie Jessica Melena. "Siamo Campioni d'Europa e Scarpa d'Oro, si attaccano al c...o tutti", un'altra frase riportata da Sportmediaset in merito ad una delle tante stories pubbliacate dal centravanti campano. E ancora: "Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev' u limone!".

Anche la moglie Jessica Melena ha festeggiato sui social insieme ai tre figli della coppia: "Campioni"

Il post con la coppa

Immobile, dopo la polemica, ha poi trovato il modo di esultare felice con la coppa in mano e con un post carico di sentimenti, profondo: "Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande, a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso".

L'attaccante della Lazio ora si potrà godere il meritato riposo in vista della nuova stagione con la Lazio che vorrà fare una stagione di livello nonostante l'addio di Simone Inzaghi e l'approdo di Maurizio Sarri. Il 31enne ex Genoa, Juventus e Borussia Dortmund, inoltre, vuole continuare a restare nel giro della nazionale anche perché presumibilmente Qatar 2022 sarà una delle ultime chance per vederlo in azzurro anche se non sembra un'utopia poterlo vedere anche ad Euro 2024 ma in questo momento ci si sta spingendo già troppo in là dato che dietro c'è il nuovo che avanza.

