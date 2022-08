Inter in ansia per Lukaku: derby a rischio?

L'Inter si lecca le ferite. Non solo per le tre sberle prese dalla Lazio. Ora a preoccupare la squadra di Inzaghi c'è anche un infortunio pesante, che rischia di lasciare fuori un pezzo da novanta dal derby di sabato prossimo con il Milan. A metà allenamento Romelu Lukaku si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra ed è subito tornato negli spogliatoi. Tra lunedì e martedì saranno svolti gli esami strumentali per capire quanto sia grave il problema. Di certo il campione belga salterà il turno infrasettimanale contro la Cremonese (in programma maartedì), mentre bisognerà aspettare se sarà in grado, o meno, di essere convocato per la stracittadina e, in caso ancor peggiore, se dovrà pure saltare l'esordio in Champions League. contro il Bayern Monaco. Toccherà a Dzeko affiancare Lautaro Martinez in aattacco. Il giocatore bosniaco, che quest'anno non è mai partito titolare nelle prime tre gare di campionato, contro lo Spezia è andato bene: suo l’assist per il terzo gol di Correa, male invece contro la Lazio, come del resto diversi suoi compagni.

Dopo la gara con la Lazio Inzaghi ha difeso Lukaku. "Penso che abbia fatto bene le prime due gare, il discorso non è solo rivolto a lui ma a tutta la squadra. La nostra condizione sta migliorando, abbiamo dei giocatori con una fisicità importante. Abbiamo iniziato bene e vogliamo proseguire migliorando tutti, Lukaku compreso, e recuperando giocatori come Mkhitaryan. Avremo tante partite ravvicinate, 19 con una sola sosta, bisognerà cercare di avere tutti a disposizione".

Intanto l'Inter si appresta a chiudere la campagna acquisti con l'ultimo ingresso. Domani dovrebbe essere il giorno di Francesco Acerbi, visto e considerato che le alternative sembrano essere tutte sfumate: Chalobah tolto dal mercato dal Chelsea e la trattativa con Akanji quasi tramontata. Il difensore della Lazio ha rinunciato a due mensilità e il presidente della Lazio Lotito ha accettato la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a favore dell’Inter.