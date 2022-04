La frase di Inzaghi ai suoi prima della partita: "Attenti all'arbitro"

L'Inter è tornata e si candida prepontemente per cercare di vincere lo scudetto. I nerazzurri nelle ultime due giornate hanno rosicchiato 3 punti al Napoli e 4 ai cugini del Milan e ora la classifica si è riequilibrata. Simone Inzaghi sembra più sereno rispetto a qualche settimana fa e al termine del match vinto contro il Verona ha commentato la partita di San Siro: "Sapevamo della forza del Verona, abbiamo preparato bene questa gara. Benissimo nel primo tempo, in gestione nella ripresa. La squadra ha fatto quello che doveva fare, un segnale importante, continuità dopo Torino. Bravi a vincere con la Juve e bravi a dar seguito oggi contro una squadra difficile da affrontare e in forma. Stiamo facendo un ottimo cammino, siamo lì e ci giocheremo queste 7 partite che mancano nel migliore dei modi".

Il discorso del mister

Simone Inzaghi, si sa, è uno che fa molta attenzione alle diffide e agli ammoniti in campo durante le partite e secondo quanto riportato da Fanpage.it, il tecnico nerazzurro ha catechizzato i suoi nel tunnel degli spogliatoi e la sua reprimenda non è passata inosservate alle telecamere: "Ragazzi attenzione all'arbitro, non fermiamoci a protestare, lui lascia giocare molto, non voglio ammonizioni del c...", le parole di Inzaghi.

Livio Marinelli non ha ammonito nessun giocatore del Verona mentre ha sventolato il giallo a Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic per due falli commessi ed entrambi nel finale di partita a risultato quasi acquisito. Il discorso fatto da Simone Inzaghi nel tunnel pare dunque essere stato recepito dai giocatori che non hanno preso ammonizioni "inutili". I prossimi match dell'Inter saranno tutti molto delicati, come per tutte le squadre in lotta per il titolo. I tre calciatori nerazzurri che giocheranno con il fardello di un giallo pesante sono Alessandro Bastoni, Arturo Vidal e Ivan Perisic. Nel prossimo impegno di campionato la Beneamata giocherà in casa dello Spezia e una giallo per uno di questi tre sarebbe pesantissimo in vista della sfida successiva contro la Roma di José Mourinho.