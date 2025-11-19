Inter molto meglio dell'Ital-Inter. E Chivu col Diavolo prepara l'esorcismo

Prima in campionato e in Champions League: molto meglio l'Inter dell'Ital-Inter, cambiano gli allenatori, non i risultati. La Nazionale ner(azzurra) somma flop e aspetta gli spareggi, Chivu prepara da capolista il primo derby in panchina. Non era scontato. La differenza fra le due squadre sta nei campioni stranieri, Lautaro e Calha e chi volete voi, ma non solo. Bastoni e Dimarco e Barella in azzurro sono troppo spesso le copie brutte della versione nerazzurra. Con Spalletti prima e Gattuso oggi. C'è da chiedersi perché, soprattutto da scoprirlo in fretta, prima che sia un'altra volta troppo tardi. Rispetto alla figuraccia contro Haaland, con 5 interisti titolari, Esposito torna in panchina in attesa di scaravoltare le gerarchie, prima o poi accadrà, e così Frattesi, che magari già a gennaio andrà a cercare fortuna altrove, buon per l'Inter se qualcuno soddisferà le richieste di Marotta.

Il derby come occasione e come esame. Finora, Chivu li ha superati quasi tutti, pur avendo già perso 3 partite. Ma di veramente rumoroso c'è stato solo il ko di Napoli, accompagnato non da alibi ma sicuramente da polemiche arbitrali. La sconfitta con l'Udinese è stata un inciampo che prima o poi capita a tutti (a qualcuno con la Cremonese, ad altri col Torino), quella con la Juventus, frutto anche di circostanze poco fortunate. Le settimane successive lo hanno ampiamente chiarito. L'occasione si spiega in fretta: mandare il Milan a -5 non necessita di perché o spiegazioni.

Quello che ancora non sappiamo dell'Inter è come se la gioca con una pari grado, perché questo il Milan è, che presumibilmente gli concederà molti metri di campo e molto pallone, aspettando l'occasione per ripartire. Non l'ha fatto il Napoli, non l'ha fatto la Roma. Per questo, domenica Chivu potrebbe presentarsi con un'Inter che non abbiamo ancora visto.