Italvolley donne, 3 su 3 Velasco: "E adesso inizia un altro mondiale"

L'Italvolley femminile cala il tris e vola a punteggio pieno agli ottavi di finale del Mondiale. Contro il Belgio, battuto 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18), le azzurre hanno imposto la legge delle Invincibili, portando a quota trentadue la striscia di partite vinte consecutivamente.

L'ultima sfida della Pool B era attesa come il primo vero banco di prova per le ragazze di Velasco (foto Federvolley), che hanno superato brillantemente l'esame nonostante il primo set concesso alle avversarie in questa prima fase del torneo e qualche attimo di apprensione nel quarto parziale, quando Anna Danesi è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, prima di rialzarsi autonomamente. "Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia, dovuto forse anche all'escursione termica", ha rassicurato la capitana azzurra. Protagonista assoluta, ancora una volta, una Egonu in grande spolvero: dopo il rodaggio delle prime due gare, Paola ha imperversato in attacco chiudendo con 31 punti. Doppia cifra anche per Nervini, autrice di 13 punti e ormai una certezza nel sestetto titolare, e Fahr (11 punti). Il ct Velasco ha commentato così la vittoria che vale il primo posto nel girone: "Pensare di vincere 3-0 tutte le partite è un po' presuntuoso, così come è impensabile non incontrare alcuna difficoltà. Bisogna essere pronti a reagire, e le ragazze lo hanno fatto nel quarto set, tornando a imporre il proprio gioco dopo un terzo parziale praticamente perfetto del Belgio.

Adesso comincia un altro Mondiale: andiamo a Bangkok e ci aspettano potenzialmente quattro partite molto diverse, da dentro o fuori, per arrivare fino in fondo". Appuntamento a sabato 30 agosto per gli ottavi di finale contro la perdente di Polonia-Germania (in campo oggi alle 15.30). Si comincia a fare sul serio e questa Italvolley ha ancora tanta fame di vittorie.