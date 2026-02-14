La Juve e una rimonta quasi impossibile. Ma fare bene sarà la benzina necessaria

Stasera la sfida all'Inter, già battuta 4-3 a Torino lo scorso settembre. E poi la doppia sfida al Galatasaray in Champions inframezzata dalla partita contro il Como, quindi la Roma da affrontare all'Olimpico. Per la Juventus (ieri alla Continassa si è visto anche John Elkann) è il momento più caldo della stagione, con cinque partite che esprimeranno un giudizio quasi definitivo sulle virtù della squadra di Spalletti: chiamata a lanciare segnali concreti fin da oggi al Meazza, contro la rivale per eccellenza più che mai lanciata verso lo scudetto.

I bianconeri, staccati di dodici punti in classifica, non possono realisticamente ambire a una clamorosa rimonta, ma tornare da Milano con un risultato positivo e una prestazione all'altezza darebbe loro la benzina necessaria per fare poi bene nei prossimi impegni. Quando in palio ci saranno il passaggio del turno in Champions con tutti i risvolti economici del caso, quelli che interessano a proprietà e dirigenza e il quarto posto in classifica cui ambiscono sia i lariani che i giallorossi: vietato insomma distrarsi proprio adesso o complicarsi troppo la vita, come è successo nell'ultimo turno di campionato quando la squadra si è ritrovata sotto 0-2 contro la Lazio prima di acciuffare in extremis un pareggio comunque poco soddisfacente.

Tenuto conto anche della recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta, va da sé che la Signora non possa più sbagliare: stasera chiederà a Yildiz di essere presa per mano (tre gol e un assist il bilancio del turco, già arrivato a otto

reti in campionato, nei quattro incroci contro i nerazzurri), dovrà probabilmente rinunciare a Thuram (edema osseo: Koopmeiners il sostituto) e si augura, in una partita aperta', di ritrovare un David all'altezza del ruolo.