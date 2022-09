La Juve fa i conti, ma non con Allegri (per ora)

Meglio dirlo subito: l'odierno consiglio di amministrazione della Juventus non deciderà il futuro di Max Allegri sulla panchina bianconera. Quello, almeno per il momento, non è in discussione: lo aveva detto l'amministratore delegato Arrivabene prima del ko di Monza, lo ha ribadito personalmente allo stesso Allegri il presidente Andrea Agnelli nei giorni successivi. E' però chiaro che sarà analizzato anche l'andamento sportivo della squadra, essendo lo stesso strettamente legato alla situazione economica della società.

Al momento, vanno male sia gli uni che gli altri e non è certo una consolazione per nessuna delle parti in causa: la truppa di Allegri viaggia (si fa per dire) a tre cilindri e forse anche due, mentre le casse societarie piangono un rosso intorno ai 250 milioni. Cifra ufficiosa, emersa nei giorni scorsi in base al bilancio semestrale di Exor, ovvero la cassaforte degli Agnelli-Elkann, azionisti di maggioranza del club. Per la Juventus si tratterà del quinto bilancio negativo consecutivo: dopo il tris di utili tra il 2014 e il 2017, sono arrivati il -19 del 2018, quindi il -40 del 2019, il -90 del 2020 e il -210 del 2021. In mezzo, il covid ma anche la sciagurata operazione Ronaldo e una gestione zeppa di passi falsi.

All'orizzonte, un piano di sostenibilità che punterà a ridurre le perdite del 50% nel prossimo esercizio: il che rende evidentemente difficile l'idea di rinunciare ad Allegri, sotto contratto fino al 2025 a 7 milioni netti (più due di bonus) a stagione.