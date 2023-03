La Juve incerottata prova a restare in Europa (aspettando le procure)

Sempre sul filo del rasoio. È la storia della Juventus di quest'anno, sballottata di qua e di là. Senza certezze, né in Italia né in Europa. Un po' di colpe le hanno gli uomini di Allegri, cacciati dalla Champions fin dai gironi eliminatori per mano di Psg e Benfica. E un po', ovviamente, per le vicende giudiziarie che non possono lasciare indifferenti né regalano sicurezza in vista del futuro. Comunque sia, oggi a Friburgo (ore 18,45), Di Maria e compagni cercheranno il pass verso i quarti di finale di Europa League: avrebbero voluto esibirsi sul palcoscenico più prestigioso che ha visto nel frattempo protagonisti Milan, Inter e Napoli, ma dovranno accontentarsi. Cercando di arrivare fino in fondo, per alzare il trofeo e magari per sperare nella clemenza dell'Uefa potendo così partecipare alla Champions 2023/24.

Si vedrà. Intanto, la palla passa al campo. Partendo dall'1-0 dell'andata, risultato ottenuto grazie all'incornata di Di Maria che ha dato così seguito alla tripletta segnata sul campo del Nantes. Stasera il Fideo, rimasto già a riposo contro la Sampdoria, partirà però dalla panchina non avendo ancora recuperato del tutto dal recente fastidio muscolare. Come lui anche Chiesa che, per dirla con Allegri, «sembrava quello messo peggio, invece sarà a disposizione». Entrambi potrebbero essere utili in corso d'opera, sperando non ce ne sia bisogno. Detto questo, è anche inutile fare troppi calcoli in vista della sfida contro l'Inter di domenica sera: i bianconeri devono ballare stasera in un match senza futuro e contro una squadra che, pur apparsa del tutto alla portata una settimana fa, in casa sua quest'anno ha perso soltanto contro il Borussia Dortmund. Inoltre, il tecnico Streich potrà contare su Gregoritsch, attaccante austriaco assente all'andata che nell'attuale stagione ha all'attivo 12 reti (tre delle quali in Europa League) in 32 presenze.

La tradizione è comunque con i bianconeri, visto che la Signora non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa Uefa ed Europa League in nove doppi confronti: Allegri si affiderà in attacco ancora a Vlahovic nella foto (ultimo gol il 16 febbraio, allo Stadium contro il Nantes) affiancato probabilmente da Miretti, dovendo invece rinunciare a Pogba, Alex Sandro, Bonucci e Milik. Toccherà a De Sciglio completare la difesa a tre. «Dusan sta bene è il messaggio rassicurante che Allegri lancia al suo attaccante -. Tornerà presto al gol, ma intanto ha lanciato segnali importanti: è reduce da tre mesi di inattività, può solo migliorare. Magari a partire da stasera: la squadra ne avrebbe bisogno.