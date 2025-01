Juve-Milan ci dirà se Motta ha vera stoffa

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle spalle del Napoli c'è confusione, ci sono premesse, promesse, precarietà. Il lavoro di Conte, in esclusiva perché non ha altri impegni se non il campionato, è eccezionale e approfitta, appunto, della giostra sulla quale sono salite tutte le rivali, compresa l'Inter che, quando recupererà la partita con la Fiorentina, potrebbe agganciare proprio la capolista. Ma questa non è una notizia, essendo l'Inter campione d'Italia e avendo rinforzato l'organico, già potente. Restano gli interrogativi sulle altre, l'Atalanta, come accade puntualmente in avvio di anno solare, ha smarrito freschezza e vigore agonistico, il recupero di Retegui dovrebbe consentire a Gasperini di non commettere altri errori iniziali di scelta, come è accaduto contro la Juventus. C'è la Lazio che ha perso quota, qualunque riferimento al volo di Olimpia e al circo del falconiere pentito, è puramente voluto, se la squadra torna a giocare il football che le compete, ritmo alto e aggressività in avanti, avrà probabilità di entrare tra le prime cinque. In quel gruppetto c'è posto per Juventus e Milan che domani si giocano credibilità, stima e classifica. Il monotono Motta ha due uomini in più a disposizione, se ha vera stoffa dovrebbe impiegare Kolo Muani e Vlahovic (o Nico Gonzales) con Yldiz a destra, temo che si andrà alla staffetta. Conceiçao padre sa che ripetere il risultato di Riad è quello che si aspetta il popolo milanista ma sarebbe opportuno controllare la teatralità a bordo campo e non lasciarsi andare, nel dopo partita, a dichiarazioni mourignesche.

A proposito di dichiarazioni, le parole (poi astutamente corrette) di Thiago Motta «per me la vittoria non è un'ossessione» hanno provocato ghigni delle vedove di Allegri alle quali, deboli di memoria, segnalo una dichiarazione del livornese il 29 maggio del '23: «Se avessi voluto vincere non sarei tornato alla Juventus ma sarei andato da altre due parti». Accadde dopo Juventus-Milan, gol di Giroud.