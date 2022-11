Juve per un posto tra le prime 4 senza Vlahovic e anche Chiesa

La Juve arriva da 4 vittorie di fila senza avere subìto nemmeno un gol, il Verona da 8 ko consecutivi. I bianconeri sono in rimonta verso le parti altissime della classifica, oggi potrebbero addirittura rientrare le prime quattro dopo essere stati a lungo fuori dall'Europa; i gialloblù sono ultimi e hanno già cambiato allenatore. Ce ne sarebbe per immaginare una partita scontata, in realtà Allegri mette le mani avanti anche perché con la Signora di quest'anno è meglio non dare nulla per scontato: di sicuro la prospettiva, vincendo, di arrivare a soli due punti dal secondo posto regala energia e adrenalina agli uomini del tecnico livornese.

«Giochiamo contro una squadra che ha battuto due volte la Juventus nelle ultime 5 sfide di campionato e che nelle ultime gare è uscita sconfitta immeritatamente. Soprattutto in casa, creano gioco», così Allegri. Vlahovic e Chiesa non convocati, toccherà di nuovo a Milik guidare l'attacco; e in porta turnover con Perin. Esame di maturità quindi per avvicinare nel miglior modo la sfida casalinga di domenica sera contro la Lazio: big-match da non sbagliare visto che si tratterà dell'ultimo impegno prima della sosta per i Mondiali.

Ecco: se la Juve ci arriverà con altri sei punti in saccoccia, non solo avrà rimesso in sesto la classifica almeno per quel che riguarda un piazzamento Champions, ma avrà fatto il pieno di tranquillità in vista della ripresa di gennaio. Quando, come è sempre stato detto e ribadito, inizierà praticamente un altro campionato.

Intanto, il Verona: squadra con la peggior difesa del campionato (26 reti subite) contro quella che ne ha prese di meno (7) e che potrebbe, in caso di successo, vincere cinque match di fila per la prima volta dal 2020.