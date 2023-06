Juve, il primo colpo è il rinnovo di Rabiot

Altro che Adieu. Adrien Rabiot ha scelto di restare alla Juventus e di rinnovare il suo contratto per un altro anno. Avanti insieme, come anticipato da Il Giornale lo scorso 24 giugno. Merito anche di Max Allegri che si é speso in prima persona al fianco del direttore sportivo Giovanni Manna per convincere il francese a restare altri 12 mesi. Un prolungamento che avvantaggia soprattutto la Vecchia Signora. La Juve, infatti, mantiene in rosa uno dei migliori calciatori dell'ultima stagione alle stesse condizioni economiche (7 milioni netti più 2 di bonus) e potrà ancora sfruttare i vantaggio del Decreto Crescita, mentre il centrocampista rischia - in caso di infortuni o annata opaca - di non avere la stessa forza contrattuale per chiedere tra un anno emolumenti a cifre importanti. Gli approcci del Manchester United evidentemente né economicamente né progettualmente hanno fatto breccia nel mediano ex PSG, che sui social ha così commentato la sua permanenza a Torino: «É stata una scelta di cuore, la Juve per me è casa. Avevo promesso di dare il 100% per questa maglia».

Da un centrocampista all'altro: Marcelo Brozovic tiene in scacco l'Inter, che non può chiudere per Davide Frattesi. I nerazzurri, infatti, contavano di formalizzare la vendita del croato all'Al Nassr per 23 milioni, ma il regista ha preso tempo declinando le avance dei sauditi. La sensazione é che Brozo, nonostante il triennale da 20 milioni a stagione, sia tutt'altro che allettato dalla possibilità di andare a giocare in Arabia. D'altronde - non é un mistero - il numero 77 interista sogna il Barcellona, col quale ha già avuto più di un approccio telefonico. All'Inter però non sono ancora pervenute offerte ufficiali dalla Catalogna.

Una fase di stallo che rallenta i lavori per Frattesi. Marotta non vuole partecipare ad aste al rialzo e ha offerto 25 milioni più Mulattieri al Sassuolo, che vorrebbe incassare 35-40 milioni dalla cessione della mezzala. Milan e Juve sono defilate in questa fase: Carnevali ieri pomeriggio a Milano ne ha riparlato con Tiago Pinto. La Roma ha il 30% sulla vendita e resta vigile sul classe 1999, corteggiato a lungo nei mesi scorsi. Intanto visite mediche e firma sul contratto fino al 2028 per Thuram con l'Inter, che tratta la cessione di Onana con il Manchester United (pronti 50 milioni). Restando in tema di portieri: ieri visite e firme di rito col Milan per Sportiello e Raveyre. Oggi i rossoneri proveranno a chiudere per Romero (a parametro zero dalla Lazio). Kim Min Jae a un passo dal Bayern Monaco (quadriennale da 7,5 milioni annui). Vicario passa dall'Empoli al Tottenham per 20 milioni.