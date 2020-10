Spunta l'ipotesi penalizzazione. Juve-Napoli cambia la classifica

Juventus-Napoli sarebbe dovuta essere la sfida clou della terza giornata di Serie A e invece non si è disputata per via della scelta dell'Asl campana di bloccare la partenza per Torino della squadra di Gennaro Gattuso per la positività di due calciatori azzurri al coronavirus. Le polemiche tra sabato e domenica sono impazzate anche nei giorni a seguire con la decisione del giudice sportivo e della Figc che è ancora sub iudice in attesa del supplemento di indagini utile per far luce su di chi sia realmente la responsabilità in questa vicenda.

Il Napoli non sarà punito?

Sono due le strade che potrà seguire il giudice sportivo: la penalizzazione di un punto in classifica per il Napoli e il 3-0 a tavolino in favore della Juventus, oppure il rinvio della partita a data da destinarsi. Secondo quanto riporta Tuttosport la strada più probabile resta quella del 3-0 a tavolino anche se il club azzurro farà leva sul fatto che sia stata l'Asl Napoli 1 a impedire la partenza della squadra per Torino e non una scelta del club di De Laurentiis.

Secondo il quotidiano torinese, dunque, per non prendere una decisione che sbugiarderebbe l'autorità sanitaria locale si starebbe anche valutando una soluzione di compromesso: niente 3-0 a tavolino con la partita che si disputerà molto probabilmente il 13 gennaio (giorno già designato per la finale di Supercoppa Italiana proprio tra Napoli e Juventus), ma un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli. Quasi certamente, se così dovesse essere, il club partenopeo farà certamente ricorso in quanto si ritiene assolutamente in regola. Quello che vorrebbe fare la Figc è dare un segnale forte di come si debba seguire il protocollo per portare a termine il campionato ma anche come non si possa andare contro le autorità sanitarie locali.

Napoli pronto alla battaglia

Il legale del Napoli Grassani, infatti, ai microfoni del Corriere dello Sport ha già dichiarato come il club azzurro sia pronto a presentare ricorso anche attraverso l'utilizzo della giustizia ordinaria se dovesse esserci una penalizzazione: "Il giudizio di appello, qualora abbia luogo, dovrà essere promosso entro 5 giorni dalla decisione di primo grado e investirà circa 3 settimane. Infine, sarà possibile rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI, e i tempi si allungherebbero di altri 45-60 giorni. Una cosa deve essere chiara: se saranno inflitte sanzioni al Napoli, verranno percorsi tutti i gradi di giudizio che l’ordinamento statuale prevede e non si potrà fare a meno di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori".

