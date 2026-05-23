Kimi punta al poker. Attesa per la Rossa

La Formula 1 arriva in Canada per il quinto gran premio di una stagione dal calendario travagliato, in cerca di risposte. La prima domanda è quella che si porta dietro da qualche tempo Kimi Antonelli: può davvero puntare al Mondiale? Dopo tre successi di fila in quattro gare potrebbe addirittura ottenere un poker mai visto prima: nessuno ha infatti mai vinto le sue prime quattro gare di fila, neppure i grandissimi. Ma Kimi, indipendentemente da come andrà la gara, ha dimostrato di avere tutte le qualità per lottare fino alla fine per il titolo. La risposta arriva ancora prima del Gp dove l'unico obbligato a vincere è il suo compagno di squadra Russell che su questa pista è sempre stato velocissimo, ma ha cominciato il weekend prendendosi 0142 da Kimi che è stato subito il più veloce.

Una seconda domanda riguarda la Ferrari: può tornare ad essere protagonista? Il problema è che la pista dedicata a Gilles Villeneuve non ha le caratteristiche per rianimare una rossa che arriva qui con una pagina bianca in quel documento dove i team devono indicare le novità portate in pista. La Ferrari (come la Aston Martin) non ha portato nulla, mentre Mercedes, McLaren e Red Bull hanno lavorato molto tra Miami e Montreal. La Ferrari aspetta di poter intervenire sul motore per tornare a sognare, anche se Leclerc con la sua solita sincerità ammette che potrebbe non bastare Il Canada ci dirà anche se McLaren e Red Bull hanno davvero superato la Ferrari anche quest'anno.

Intanto la prima (e unica) ora di prove libere ha detto che le Mercedes sono davanti a tutti, ma le Ferrari vogliono provare a lasciare un segno in un weekend in cui si celebra la prima vittoria della storia, il 24 maggio

1947 con Franco Cortese al Gp di Roma. Oggi primi punti in palio nella gara Sprint. Domani alle 22 italiane si fa sul serio.

TV: oggi ore 18 Sprint Race, ore 22 pole (Sky e TV8); domani ore 22 gara (Sky e diff. TV8 23.30)