L'alfiere Bertagnolli non si ferma: argento

Un'altra giornata entrata a far parte dell'album dei ricordi in queste Paralimpiadi Invernali di Pechino. Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno fatto nuovamente centro nella categoria Vision Impaired dello sci alpino in gigante. Il classe '99 nativo di Cavalese, portabandiera della spedizione tricolore, ha conquistato la sua terza medaglia di questa avventura a Cinque Cerchi, dopo l'argento del superG e l'oro della supercombinata. Nella gara riservata a ipovedenti e non vedenti, Bertagnolli e Ravelli si sono confermati su uno standard elevato e, dopo aver terminato in testa la prima manche, nella seconda si sono dovuti arrendere solo al duo austriaco formato da Johannes Aigner e da Matteo Fleischmann, oro con 1.68 di vantaggio sugli azzurri. Il bronzo è andato agli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik.

Bertagnolli non ha nascosto l'amarezza Bertagnolli al termine della gara: «Sono un po' dispiaciuto, puntavo all'oro, ma non si può sempre vincere e so che gli altri sono lì, per questo bisogna mettersi a lavorare per fare sempre meglio». Computo di podi però rimpinguato anche da un grande Renè De Silvestro, argento nel gigante categoria Sitting. Per il 25enne di San Candido una medaglia dal valore particolare, ricordando l'ottavo posto dei Giochi di PyeongChang di 4 anni fa. «È un risultato che mi ripaga di tanti sacrifici: finalmente sono riuscito a regalare qualcosa a chi mi guarda, alla mia famiglia, al mio allenatore a casa, ai miei amici». L'oro è stato vinto dal danese Jesper Pedersen, con 3.30 di margine su De Silvestro, mentre il podio è stato completato dal cinese Zilu Liang. Per i nostri portacolori l'idea è quella di far bene anche nello slalom di domani e dare a questo percorso a Cinque Cerchi connotati speciali. Proposito che ha in mente anche Federico Pelizzari, ai piedi del podio (quarto) nel gigante categoria Standing di ieri e desideroso di riscatto tra i pali stretti. Italia 12ª nel medagliere con 1 oro e 3 argenti.