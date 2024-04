L'Atalanta vola in finale all'ultimo minuto

Spettacolare Atalanta, che con il 4-1 alla Fiorentina raggiunge la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma il 15 maggio. Ribaltata quindi la sconfitta 1-0 dell'andata grazie a due gol ottenuti ben oltre il novantesimo quando i supplementari sembravano a un passo.

Partita rocambolesca, comunque, sbloccata dopo 8 minuti da Koopmeiners con un inserimento in profondità nello spazio creato da Scamacca, in modalità rifinitore. Galoppata dell'olandese, favorito da un rimpallo con Mandragora, e rasoiata vincente. Poco prima del quarto d'ora arriverebbe addirittura il raddoppio con una perla ancora di Scamacca, che dal limite si gira con una piroetta e scarica un missile sotto la traversa: tutto inutile per un fallo precedente di Koopmeiners su Beltran. I ritmi comunque sono per lunghi tratti infernali.

Quando l'arbitro La Penna caccia Milenkovic a inizio ripresa per fallo al limite dell'area su Scamacca lanciato da solo verso la porta sembra che l'Atalanta possa prendere il largo. Invece è la Fiorentina a guadagnare fiducia e campo fino al pareggio del neo-entrato Martinez Quarta su punizione pennellata da Biraghi. La reazione bergamasca comunque è rabbiosa dopo una raffica di cambi iperoffensivi: meraviglioso infatti il 2-1 di Scamacca in mezza rovesciata a centroarea, servito da una sponda aerea di De Ketelaere. Ancora una grande partita del belga, per il quale il presidente atalantino Percassi nel pre-gara ha speso parole al miele, preludio chissà a un acquisto a titolo definitivo dal Milan.

Di nuovo parità nel doppio confronto con la Fiorentina che a questo punto si rimette in trincea. Quando i supplementari stanno per concretizzarsi ecco invece il 3-1 dei padroni di casa grazie a Lookman. Un gol in contropiede che inizialmente il var annulla per fuorigioco ma poi convalida.

Apoteosi definitiva poi con Pasalic, servito ancora da Lookman.