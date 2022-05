L'australiano Jai Hindley è il vincitore del Giro d'Italia

Questa volta l'ultima tappa a cronometro non lo ha tradito: Jai Hindley ha finalmente coronato il sogno di vincere il Giro d'Italia, diventando il primo australiano a riuscire in questa impresa e riscattando la beffa di due anni fa.

Nel Giro 2020 corso a ottobre per via della pandemia, Hindley aveva potuto assaporare il primato giusto per 24 ore, prima di inchinarsi a Tao Geoghegan Hart perdendo il testa a testa proprio nella cronometro dell'ultima tappa. Stavolta il 26enne scalatore di Perth aveva costruito il suo capolavoro nella penultima tappa, quella di ieri in cui la Marmolada aveva emesso le sentenze decisive. Oggi, come previsto, ha difeso la maglia rosa nella crono conclusiva celebrando il proprio trionfo nell'Arena di Verona, gestendo con tranquillità il margine di 1'25" che aveva sull'ecuadoriano Richard Carapaz.

"Questo trofeo è bellissimo, ed è quasi più grande di me - le prime parole, ai microfoni Rai, di un Hindley visibilmente emozionato -. Ora c'è scritto anche il mio nome assieme ad altri davvero incredibili, di campioni fantastici. Non potrei essere più felice, dopo aver attraversato dei momenti difficili come quelli che ho passato io, senza poter vedere la famiglia. È davvero incredibile, non trovo altre parole, non mi sembra vero. L'anno scorso è stato davvero durissimo, ritornare a questo livello è stato difficile. Non sapevo se sarei riuscito a lottare per la vittoria finale, conquistare la maglia al penultimo giorno è stato davvero emozionante per me. E adesso ho questo trofeo, il più bello che abbia visto in vita mia".

A chiudere il podio lo spagnolo Mikel Landa, davanti a un fantastico Vincenzo Nibali, che forse avrebbe voluto coronare l’ultima corsa rosa con una vittoria di tappa, ma saluta il suo Giro conquistando un incredibile quarto posto. All'ultimo atto di una carriera che ha fatto emozionare tanti amanti del ciclismo nel dopo corsa Lo squalo ha assicurato: "Non ci ripenso, ci ho riflettuto a lungo ma ormai la decisione è presa".

Gli ultimi 17.4 chilometri del Giro d'Italia 2022 regalano il primo successo nel World Tour a Matteo Sobrero. Nella cronometro di Verona che conclude l'edizione numero 105 del Giro, è il campione nazionale di specialità ad essere il più veloce: il 25enne del Team BikeExchange-Jayco stampa il tempo di 22'24" e risulta imprendibile per gli olandesi Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). "Una cronometro che ho inseguito parecchio, mi sono posto due obiettivi al Giro: la prima crono e questa. Devo ancora realizzare il tutto ma sono davvero contento" , la soddisfazione di Sobrero al termine della gara

Classifica finale del Giro 2022

1. Jai Hindley (Aus/Bora Hansgrohe) in 86h31'14"

2. Richard Carapaz (Ecu) a 1'18"

3. Mikel Landa (Spa) a 3'24"

4. Vincenzo Nibali (Ita) a 9'02"

5. Pello Bilbao (Spa) a 9'14"

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?