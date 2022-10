"L'auto si ribalta e prende fuoco ma lui esce illeso". Paura per il brasiliano Walace

Grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza per il brasiliano Walace, centrocampista brasiliano dell'Udinese, uscito illeso da un terribile incidente stradale che l'ha visto coinvolto nella città friulana nella notte tra lunedì e martedì.

Walace, perno del centrocampo dell'Udinese, grande rivelazione del campionato in questo primo scorcio di stagione, era alla guida della propria vettura (una Audi Rs6) quando, all'altezza di una rotonda, ne ha perso il controllo dopo avere urtato un marciapiede. A quel punto l'auto prima si è cappottata e poi ha preso fuoco. Il calciatore è rimasto illeso, riuscendo a uscire dall'abitacolo prima che divampasse l'incendio. L'incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è accaduto attorno alle 3, in viale Venezia, a Udine.

Immediato l'invio, da parte della Sores Fvg, di una automedica e di un'ambulanza. Vista la dinamica importante, Walace - che ad oggi è il giocatore più utilizzato da Andrea Sottil nelle prime nove gare di campionato - è stato trasportato comunque in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Udine. Oltre alle diverse chiamate giunte dalle persone residenti in zona, l'allerta incidente è partita anche dalla vettura, una macchina di ultima generazione che ha inviato l'allarme automaticamente al 112.

Per fortuna pericolo scampato per il giocatore brasiliano, al quarto anno con la maglia bianconera, uno dei grandi protagonisti di questo splendido avvio di campionato della squadra bianconera, che occupa la terza posizione della classifica al pari di Milan e Lazio. Intanto dal club friulano, che potrebbe multare il calciatore visto che in piena notte era ancora in giro, si apprende che il brasiliano è stato dimesso e sarà a disposizione del tecnico Sottil già dalle prossime ore, in vista della difficile trasferta di domenica pomeriggio contro la Lazio di Sarri, uno scontro al vertice che promette gol e spettacolo.

