Lazio condannata per non aver rinnovato il contratto alla calciatrice incinta

Un altro motivo di tensione. Che si aggiunge ai precedenti. Il Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna ha condannato la Lazio femminile a risarcire la sua calciatrice Maja Göthberg, lasciata senza contratto perché incinta. Il club biancoceleste è quindi stato condannato a versare un risarcimento economico alla svedese: Lotito dovrà "corrispondere la somma di 64.000 euro (lordi) a titolo di indennizzo salariale, maggiorata del 5% di interessi annui". Inoltre la "Lazio Women è condannata a pagare 5.333,00 euro (lordi) a titolo di risarcimento per la violazione dei suoi diritti della personalità, oltre agli interessi del 5% annuo a partire dal 21 luglio 2024". È la prima volta che il Tribunale Arbitrale dello Sport riconosce formalmente una violazione delle norme Fifa sulla maternità da parte di un club. "Il Tas ha riconosciuto l'assenza di malafede da parte della S.S. Lazio Women 2015 A.R.L - ha sottolineato il club biancoceleste -, rilevando come il club abbia operato sulla base di una valutazione giuridica poi ritenuta non corretta".

Questo però non è affatto l'unico motivo di tensione in casa Lazio. I biancocelesti, per risultati, hanno appena concluso il triennio peggiore della gestione Lotito (cominciata nel 2004), con due settimi e un nono posto, senza l'ombra di un trofeo (manca da 7 anni). Per la terza estate di fila i tifosi, che hanno già annunciato che non rinnoveranno gli abbonamenti lasciando lo stadio vuoto come è accaduto negli ultimi mesi della stagione appena conclusa, scenderanno in piazza per manifestare il proprio malcontento. Il presidente Claudio Lotito ha pubblicato una lettera su Il Messaggero con la quale prometteva passi verso la piazza. Il tentativo di conciliazione è però stato respinto con veemenza non solo dalla tifoseria organizzata ma anche dai Lazio club, che si dicono ormai scettici circa le azioni del presidente. Su Il Tempo, dopo lo j'accuse di Luigi Bisignani, da settimane si raccolgono le lettere di tifosi di spicco che palesano l'insoddisfazione, mentre il cantante Tommaso Paradiso si sfoga sul Corriere dello Sport.

Il tutto mentre il mercato verrà vissuto a saldo zero (e Lotito non ha comunicato come intende sbloccarlo) ed è arrivato Gattuso per sostituire Sarri: il tecnico ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di piazzamento entro il 12° posto. Per la piazza non esattamente la dimostrazione di grandi ambizioni.