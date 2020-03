LeBron James corregge il tiro: "Porte chiuse? Non mi piacciono ma mi adeguerò"

Le porte chiuse non sono arrivate solo in Europa e per tutti gli sport, anche l'Nba forse dovrà adattarsi a fronteggiare l'emergenza coronavirus che costringerebbe i giocatori a dover giocare con i palazzetti completamente vuoti. Venerdì LeBron James si era esposto negativamente circa questa eventualità ed era stato molto netto e scocciato al termini della sfida vinta per 113-103 contro i Milwaekea Bucks: "Senza tifosi non gioco, abbiamo bisogno di loro, io gioco per i nostri tifosi, che facciano quel che vogliono, ma io in un palazzetto vuoto non gioco".

Marcia indietro

LeBron James ha però compreso come la minaccia coronavirus sia ormai mondiale e diventata reale anche negli Usa e in California con l'Nba che si è adeguata mettendo a distanza di sicurezza i giornalisti dai giocatori. Il 35enne fenomeno dei Lakers ha corretto il tiro: "Quando mi è stato chiesto cosa pensassi dell’idea di giocare senza tifosi non sapevo che se ne stesse effettivamente discutendo" , ha raccontato ai giornalisti presenti al centro di allenamento di El Segundo.

Il prescelto ha poi continuato: "Ovviamente sarei molto deluso di non averli, perché gioco per la mia famiglia e per i miei fans e se si decidesse che nessuno può venire a vedere le mie partite sarei deluso. Ma dobbiamo ascoltare le persone che stanno seguendo l’evoluzione della situazione: se loro dovessero ritenere che la cosa migliore per la sicurezza dei giocatori, dei tifosi e della lega è di giocare senza tifosi dobbiamo adeguarci”.

L'unica cosa certa, purtroppo, è che il virus ha avuto una larga diffusione e dunque anche in Nba dovranno nolenti o volenti accettare quanto sarà deciso dalle istituzioni governative e sportive per la salute degli spettatori e dei giocatori. Negli Stati Uniti sono già state messe in atto diverse misure contentive del problema e in California, New York e nel Texas è già stato dichiarato lo stato d'emergenza con la contea di Santa Clara che ha vietato gli assembramenti superiori alle 1000 persone.

L’Nba è una vera e propria macchina da soldi, è prima di tutto business e la priorità dei suoi organizzatori è quella di portare a termine la stagione possibilimente con i palazzetti pieni ma se non ci dovessero essere le condizioni per un reale rischio contagio allora tutti gli appassionati di questo fenomenale gioco dovranno rassegnarsi alle porte chiuse o anche alla sospensione per la salvaguardia di tutti.

