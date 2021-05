L'ultima follia: "Ora guerra al pensiero bianco"

La lotta alle discriminazioni e al razzismo è sacrosanta, doverosa, ed ovviamente condivisibile ma non va confusa con la politica dell'identità che crea ulteriori divisioni su base etnica e culturale, dando vita a una politica sempre più polarizzata: una politica ridotta non più a battaglia delle idee ma impegnata in una guerra identitaria fra gruppi etnici, culturali e fra minoranze, che non porta benefici a lungo andare. Ne possiamo osservare gli effetti nefasti nell'America di oggi. Fanno riflettere, in tal senso, le parole pronunciate dal campione francese Lilian Thuram in un'intervista concessa a La Repubblica nella quale parla apertamente di lotta al "Pensiero bianco", titolo anche del suo ultimo libro.

Il Parma con Black Lives Matter

Thuram è stato intervistato dal quotidiano nell'ambito dell'iniziativa che vede la squadra del Parma impegnata nel match casalingo contro il Sassuolo, valido per la 37° giornata di Serie A 2020/21, nella quale la ex squadra del campione del mondo francese indosserà, come riporta l'agenzia LaPresse, uno speciale kit dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter. Una campagna fortemente voluta dalla società del Presidente Kyle Krause. " Ognuno di noi - ha dichiarato il Presidente del Parma Kyle Krause - deve fare la sua parte nella lotta contro il razzismo, dentro e fuori dal campo. Domenica indosseremo queste maglie per alzare la nostra voce collettiva contro il razzismo, la xenofobia e l'odio ". Thuram ha sottolineato di aver " aderito con orgoglio all'iniziativa del Parma, squadra che ha rappresentato la tappa fondamentale della mia carriera. E sono altrettanto orgoglioso di vedere quanto sia alta la sensibilità da parte dei gialloblù nei confronti di questo tema ".

La guerra al pensiero bianco di Thuram. Perché è sbagliata