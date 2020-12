Il grande incubo dell'Inter in Champions: cosa rischia adesso

L'Inter di Antonio Conte è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League anche se non dipenderà più solo dai nerazzurri, ma questo lo si sapeva già dopo la doppia sfida contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. La Beneamata ha vinto di forza e meritatamente in Germania in casa del Borussia Moenchengladbach grazie ai gol di Darmian e alla doppietta dello straripante Romelu Lukaku, sempre più leader di questa squadra nonostante si ostini ad affermare di essere uno dei 25 giocatori della rosa nerazzurra.

Mancano 90 minuti infuocati per chiudere un girone equilibrato e che fino a questo momento vedrebbe la qualificazione del Borussia Moenchengladbach e dello Shakhtar Donetsk con il Real Madrid che finirebbe clamorosamente in Europa League con l'Inter incredibilmente eliminata. Il calcio però è strano e nei due prossimi decisivi match che si giocheranno in Spagna, a Madrid, e al Giuseppe Meazza di Milano tutto si potrebbe sovvertire anche se per l'Inter c'è un pericolo chiamato "biscotto".

La situazione del girone

Al momento l'Inter è ultima nel girone con 5 punti e ha un solo risultato possibile contro lo Shakhtar Donetsk, che di punti ne ha 7: la vittoria. Non solo, perché i nerazzurri dovranno tendere l'orecchio a Madrid sperando che la partita tra il Real di Zidane e il Borusisa di Rose non finisca in pareggio. Se finisse con la vittoria, probabile, degli spagnoli o con quella dei tedeschi l'Inter strapperebbe il pass per gli ottavi di Champions sempre da seconda del girone e questo sarebbe un grande risultato per come si era messa la situazione dopo 4 giornate e con soli due punti raccolti.

I ragazzi di Conte sono in vantaggio negli scontri diretti con il Gladbach e una vittoria contro lo Shakhtar gli permetterebbe di sorpassare gli ucraini che finirebbero così ultimi ed eliminati. L'unico club con cui i nerazzurri sono in svantaggio negli scontri diretti è proprio il Real Madrid e finire a pari punti con i blancos significherebbe finire in Europa League e dire addio amaramente ai sogni di gloria in Champions League.

Pericolo biscotto

Come detto l'Inter dovrà vincere e sperare che il match di Madrid non finisca in parità. Il pericolo di "biscotto", ovvero di un pareggio tra Real e Borussia Moenchengladbach, però è dietro l'angolo anche se c'è un grande rischio soprattutto per gli spagnoli. Se il Real si "accontentasse" di pareggiare contro i tedeschi, infatti, dovrebbe poi sperare che l'Inter riesca a battere lo Shakhtar Donetsk che è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi. Vista la storia, il blasone, la forza e la correttezza della squadra di Zinedine Zidane, c'è però da credere che farà una partita d'assalto per cercare di vincere la partita chiudendo anche da prima del girone.

L'Inter, però, a sua volta dovrà fare la sua parte vincendo il suo match casalingo contro la squadra di Castro ma sempre con un orecchio teso in Spagna: staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions permetterebbe di far svoltare in positivo a livello mentale la stagione dei nerazzurri. Di contro l'eliminazione potrebbe avere delle ripercussioni psicologiche sulla squadra ma anche su Conte che darebbe una cocente delusioni sia alla società che ai tifosi.

