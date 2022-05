L'Inter non molla il Milan: scudetto rimandato all'ultima giornata

L'Inter di Simone Inzaghi non si arrende, vince 3-1 sul campo del Cagliari di Agostini e risponde ai cugini del Milan vittoriosi contro l'Atalanta a San Siro, e rimandano così i discorsi scudetto all'ultima giornata. I gol di Darmian e Lautaro Martinez, autore di una doppietta, hanno permesso ai nerazzurri di espugnare la Sardegna Arena con i rossoblù che vedeno ormai sempre più vicino lo spettro della retrocessione in Serie B (ai sardi per restare in Serie A servirà una vittoria sul campo del Venezia e un pareggio della Salernitana nell'ultimo turno contro l'Udinese).

Nonostante sapessero già il risultato del Milan, l'Inter Simone Inzaghi non si è minimamente scomposta, ha giocato una partita seria portandosi a casa i tre punti anche se per laurearsi campione d'Italia nel prossimo turno servirà una vittoria contro la Sampdoria di Giampaolo e la concomitante sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo per festeggiare lo scudetto ed ad oggi visto lo stato di salute del Diavolo sembra davvero molto difficile possa accadere anche perché i rossoneri hanno due risultati su tre da potersi giostrare. In caso di arrivo a pari punti infatti sarà il Milan a cucirsi il tricolore sul petto per via degli scontri diretti a favore (1-1 all'andata e 1-2 nella sfida di ritorno.

Tre legni colpiti tre gol realizzati con e un gol incassato, la perla di Lykogiannis dalla distanza: è questo lo score della serata dell'Inter che si conferma il miglior attacco della Serie A e la seconda miglior difesa con 32 gol subiti, uno in più rispetto a Milan e Napoli. L'Inter con questa vittoria sale a quota 81 punti in classifica, a meno due dal Milan a cui basterà conquistare un punto a Sassuolo per laurearsi campione d'Italia. Nel prossimo e ultimo turno si giocherà in contemporanea con i due campi caldi che saranno il Meazza da un lato e il Mapei Stadium dall'altro. Realisticamente sono i rossoneri ad avere il match point scudetto visto che potranno giocare sull'ottenere due risultati su tre. Resta di fatto che questo campioanto 2021-2022 è stato uno dei più equilibrati ed avvincenti degli ultimi 10 anni con la Milano calcistica che è finalmente tornata a fare la voce grossa e ad avere un ruolo da protagonista.

Il tabellino

Cagliari: Cragno, Ceppitelli, Altare (79' Carboni), Lykogiannis, Bellanova, Rog (56' Nandez), Marin (79' Baselli), Grassi, Dalbert (86' Pereiro), Joao Pedro, Pavoletti (56' Keita)

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni (70' D'Ambrosio), Darmian (58' Dumfries), Barella (58' Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez (86' Sanchez), Dzeko (70' Correa)

Reti: 25'' Darmian (I), 51' e 85' Lautaro Martinez (I), 53 Lykogiannis (C)