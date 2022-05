Volata scudetto: il Milan spazza via l'Atalanta e aspetta l'Inter

Il Milan di Stefano Pioli non trema, batte per 2-0 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini grazie ai gol di Rafael Leao e Theo Hernandez, si porta a quota 83 punti in classifica e ora attende la risposta dell'Inter impegnata in Sardegna alle 20:45, ma lo scudetto è ormai vicinissimo. Se i nerazzurri, infatti, non dovessero vincere in casa del Cagliari, i rossoneri festeggerebbero il 19esimo scudetto con una giornata d'anticipo. Se la squadra di Simone Inzaghi, invece, vincerà contro i rossoblù sarà tutto rimandato all'ultimo atto ma al Milan basterà pareggiare in casa del Sassuolo per laurearsi campione d'Italia a testimonianza di come il tricolore sia ormai quasi una formalità.

La partita di San Siro è stata equilibrata nel primo tempo con un paio di occasioni per parte, mentre nella ripresa il Milan ha dato la spallata decisiva all'Atalanta grazie anche ai cambi operati da Pioli. Rafael Leao con una grande accelerazione e un tiro finito sotto le gambe di Musso ha aperto in due la partita e Theo Hernandez a 15' dalla fine l'ha chiusa con una grande sgroppata terminata con la palla messa all'angolino alla sinistra di Musso. Questa doveva essere l'ennesima prova del nove per il Diavolo che però non ha mostrato alcun segnale di cedimento e non ha tremato dimostrando di non aver paura di vincere. Proteste nerazzurre sul primo gol del Milan per un ipotetico fallo su Pessina in avvio di azione con Orsato e Var che l'hanno invece valutato veniale.

Con questa vittoria, la numero 25 in campionato in 37 giornate disputate, il Milan sale a quota 83 punti confermando la difesa più forte del torneo con Inter e Napoli avendo incassato solo 31 gol e il quarto attacco della Serie A con 66 reti realizzate dietro solo a Inter, Lazio e Napoli. Il popolo rossonero sarà ora tutto concentrato a gustarsi Cagliari-Inter dato che festeggerebbero lo scudetto se i cugini non vinceranno contro la squadra di Agostini in piena lotta per non retrocedere. Il tricolore numero 19 è vicino e sarebbe il primo per Stefano Pioli: da normalizzatore a vincente.

Il tabellino

Milan: Maignan, Calabria (80' Florenzi), Tomori, Kalulu, Hernandez, Tonali (63' Bennacer), Kessiè, Saelemaekers (55' Messias) , Krunic (80' Bakayoko), Leao, Giroud (55' Rebic)

Atalanta: Musso, Djimsiti, de Roon, Palomino (80' Demiral), Hateboer (80' Scalvini), Freuler, Koopmeiners, Zappacosta, Pessina (70' Boga), Pasalic (55' Malinovskyi), Muriel (55' Zapata)

Reti: 57' Leao (M), 75' Theo Hernandez (M)