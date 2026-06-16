Favola Capo Verde

Il primo 0-0 del Mondiale americano fa rumore. E lo fa grazie alla matricola Capo Verde, debuttante nella rassegna iridata e la più piccola nazionale presente dopo Curaçao, che ferma i campioni d'Europa della Spagna. Prestazione leggendaria per gli africani di Bubista, il cui eroe è il 40enne Josimar José Évora Dias, meglio noto come Vozinha, portiere del Chaves (squadra portoghese di seconda liga) in lacrime alla fine della gara e abbracciato dai suoi compagni mentre i numerosi tifosi degli Squali blu festeggiavano sugli spalti.

Ma al di là delle tante parate di Vozinha, quello che colpisce - e lo ammetterà anche il ct spagnolo De la Fuente - è l'organizzazione di gioco dei capoverdiani. Venticinque tiri non sono bastati alla Roja per abbattere il muro della rappresentante dell'arcipelago atlantico, così come non è bastato mettere in campo negli ultimi 25 minuti il gioiellino Lamine Yamal (out da fine aprile per infortunio). "Ci sono partite in cui generi e produci tanto, poi bisogna saper concretizzare - così il ct della Roja -. Dal primo momento loro avevano l'obiettivo di non farci giocare dentro l'area, ma a noi è mancata una circolazione di palla veloce per trovare uno spazio libero. Difficile giocare contro una squadra così fisica e così bassa".

E così dopo il pari del Brasile (contro il più quotato Marocco, va detto), la seconda sorpresa del Mondiale la sigla la truppa spagnola. Che paga il giorno negativo delle sue punte (più pericoloso Ferran Torres che centra una traversa a botta sicura, quasi evanescente Oyarzabal che sbatte contro il muro degli africani). Ma che conferma anche la difficoltà nei debutti iridati: su 17 gare giocate all'esordio, la Roja ne ha vinte solo cinque.

Nel 2010, quando conquistò la Coppa con Del Bosque in panchina, perse all'esordio contro la Svizzera e persino l'Argentina, vincitrice quattro anni fa, iniziò il suo cammino in Qatar con il ko contro l'Arabia. Proprio l'avversaria della Roja di domenica prossima...