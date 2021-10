L'Italia vince la "finalina" di Nations League. Applausi per Gigio, ma fa un grosso errore

Roberto Mancini voleva una partita seria per chiudere sul podio della Uefa Nations League ma soprattutto per il ranking e puntualmente la sua Italia non ha tradito. Gli azzurri, nella cornice dello Juventus Stadium che ha accolto con gli applausi Gigio Donnarumma, hanno infatti sconfitto per 2-1 il Belgio di Roberto Martinez, orfano di Romelu Lukaku, grazie alle reti di Nicolò Barella e Domenico Berardi su rigore. Di De Keteleare il gol della bandiera in un finale ad appannaggio dei belgi che hanno anche colpito un palo con Carrasco all'84' (anche Batshuayi aveva preso un palo al minuto 64' prima del penalty assegnato agli azzurri). Questa sera a San Siro l'atto finale della Uefa Nations League con la finale tra la Francia di Didier Deschamps e la Spagna di Luis Enrique.

La cronaca della partita

I ritmi sono subito alti con Chiesa e Batshuayi che si rendono pericolosi nei primi 10 minuti di gioco. Al 21' Courtois è provvidenziale sul mancino di Berardi e al 24' Castagne salva tutto su Raspadori. Saelemaekers prende l'incrocio dei pali al 28' e al 36' Barella la mette alta. A fine del primo tempo Chiesa sfiora con un gran tiro l'incrocio dei pali e la prima frazione si chiude sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa l'Italia la sblocca con Barella che segna un eurogol con un gran destro al volo che fulmina il portiere del Real Madrid. Batshuayi colpisce la traversa al 64' e un minuto dopo l'arbitro concede un rigore all'Italia per fallo di Castagne su Chiesa. Dal dischetto Berardi fa 2-0. Donnarumma salva tutto al 71' su Alderweireld e ancora all'80' il numero uno del Psg si fa trovare pronto. Carrasco colpisce il palo al minuto 84' e De Ketelaere segna il gol meritato per i Diavoli Rossi su uscita un po' a vuoto di Donnarumma.

Il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Locatelli, Pellegrini; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Castagne; Vanaken, Carrasco; Batshuayi.

Reti: 47' Barella (I), 6' Berardi (I), 86' De Keteleare (B)